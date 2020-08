Robles descarta ahora la reforma sanitaria que anunció Calvo en mayo porque lo pide Madrid

El Ejecutivo no se plantea una reforma inminente de la Ley de Salud Pública para hacer frente a los rebrotes del Covid-19. Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la petición de la Comunidad de Madrid, con el argumento de que la legislación actual es "suficiente" y que no es recomendable "legislar en caliente".

Sin embargo, el rechazo no es sólo de los postulados del gobierno madrileño sino también de los del Gobierno central que el pasado mes de mayo anunció una "reforma sanitaria para de algunos elementos de la legislación básica del Estado (...) para pertrecharlos para el verano y el otoño por si existe un repunte". Palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante una comparecencia parlamentaria el pasado 15 de mayo.

No obstante, en una entrevista a la cadena SER, la titular de Defensa ha denunciado este lunes "los vaivenes del PP" al recordar que "los mismos que decían que se les dieran las competencias a las Comunidades Autónomas, echen en cara al Gobienro otras cuestiones cuando los contactos que tiene el ministro de Sanidad son máximas", señaló Robles recordando que "la presidenta de la Comunidad de Madrid fue una de las más duras" en las conferencias de presidentes durante el estado de alarma, con lo que le "sorprende" su posición actual denunciando la inacción del Ejecutivo.

"En política no vale todo", manifestó la ministra quien pidió "coherencia a los responsables políticos con aquello que piden" y denunció que "el PP no ha estado a la altura y se ha querido hacer política para desgastar al Gobierno". Robles denunció que la reforma que propone Ayuso está motivada en "una resolución de un juez que no se comparte" las tesis de los populares y recordó que "fue precisamente en el año 2015, estando de presidente Mariano Rajoy, cuando se modificó la ley de la jurisdicción contencioso administrativo y se fijaron en las competencias de los jueces a porque cualquier tipo de restricciones de derechos tienen que tener un control judicial y el señor López lo sabe perfectamente", dijo en referencia al consejero de Justicia de la CAM, Enrique López, quien solicitó esta reforma este lunes en Es la Mañana de Federico en EsRadio.

"Vivimos en una democracia y los controles judiciales son siempre una garantía. No hay nada peor que querer legislar en caliente", concluyó Robles.