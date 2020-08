"La venganza mafiosa de Iglesias" y sus "amenazas de matón"

El Mundo

"Clamor de las CCAA ante la inhibición de Sánchez". "Simón advierte sólo a Madrid de un posible confinamiento". ¿Será el candidato del PSOE en la moción de censura contra Ayuso? El editorial apunta al presidente del Gobierno como culpable de la situación. Sánchez y su equipo "se han convertido, sin duda, en un auténtico peligro para la seguridad sanitaria del país y para la vida de los ciudadanos". "Es cierto que se han dado episodios de comportamientos incívicos de muchas personas, que, siguiendo el aliento temerario de Sánchez no han respetado las medidas de prevención". Salid, todos a las terrazas, viva el botellón. "Tras la finalización del estado de alarma, "el Gobierno se ha desentendido de sus obligaciones" dejando a Simón, "un funcionario sin ninguna credibilidad" haciendo llamamientos a los influencer para que nos saquen del lío. "La ya demostrada negligencia del Gobierno puede volver a poner en peligro la seguridad sanitaria del país".

"Pablo Iglesias e Irene Montero denuncian ante la Policía un delito de odio contra sus hijos". En la comisaría especial del Congreso, el colmo de la casta.





El País

El acoso de El País a Ayuso también debería ser objeto de denuncia. "Sanidad emplaza a Madrid a tomar medidas drásticas". Sólo Madrid, eh, el resto puede seguir contagiando. Continúa la persecución en el editorial, que dice que "el fuerte repunte del virus en Cataluña, en paralelo al de Madrid", no del País Vasco, no de Aragón. Madrid, y Madrid y Madrid. "Torra exhibió, junto con Madrid, el peor récord en el control de horrores en las residencias". Que dependían y dependen de Pablo Iglesias.

Carlos E. Cué nos cuenta que "Sánchez se rearma para salvar el curso más duro de su mandato", que "el ejecutivo ha parado casi por completo su actividad, exhausto después de los meses más duros en la vida política de cualquiera de sus miembros". Ni médicos, ni enfermeros, ni policías, el exhausto es Sánchez. Y se suma el periodista al coro de madrileñofóbicos de su periódico y otros medios. "El Gobierno rechaza de momento las presiones para recuperar el control político y evitar así el desgaste que están sufriendo algunas autonomías como Madrid". A ver si les da Ayuso de una vez en los morros con una convocatoria de elecciones.

Elsa García de Blas se dedica a justificar con fervor la corrupción podemita. Dice que "El PP ha encontrado otra presa para derrocar al Gobierno". ¿Cómo El País para derrocar a los gobiernos del PP? "El PP, único partido condenado en España como persona jurídica por corrupción inicia ahora una ofensiva contra Podemos por las presuntas irregularidades de sus cuentas". Oh, vaya, en Podemos todo es presunto. Y nos anuncia que Iglesias no dará explicaciones en el Congreso porque cuenta con el apoyo de los proetarras y sus socios socialistas, siempre votando juntitos.

ABC

"Podemos amenaza con su jarabe democrático". El editorial ve inaudito que el Gobierno vaya amenazando a la gente. "Es inaudito que un partido con responsabilidades gubernamentales intimide" a la gente con nombres y apellidos, como en el caso de Ana Rosa Quintana y Florentino Pérez. "Con los escraches, Podemos quiere patente de corso". Ellos pueden atizar, pegar, escupir, acosar, pero a Irene y Pablo que no se les toque un pelo. Llevan en su ADN la violencia contra el que no se doblegue ante ellos, pero ahora "es un vicepresidente del Gobierno el que amenaza a sus gobernados. Su tono suena incluso a venganza mafiosa". Pues lo que es. "A los reyes de la cacerola y de la protesta pacifica les resulta ilegal que otros les imiten. Iglesias propuso normalizar el insulto y el odio como parte esencial de la política, pero ahora que les toca a ellos solo hay victimismos. Podemos es un partido de gobierno obligado a dar una imagen muy distante de esta amenaza de matón". No saben comportarse de otra manera. Son matones, ultras, radicales, violentos, es lo que nos ha metido el socialismo en el Gobierno."Fue Irene Montero", la niñata pija que ha llegado a ministra por razones que todos conocemos, "quien dijo que a la política se viene llorado de casa. Debería aplicárselo".

La Razón

"El PSOE libra Iglesias de explicar la caja B de Podemos". Dice el editorial que "tomando como propios los argumentos que PSOE y Podemos esgrimieron" no hace tanto tiempo "sería razonable que el PSOE se pronunciara a favor de la comparecencia. Y lo es así, incluso pensando en los intereses de la formación morada", que tiene una ocasión de oro para demostrar que no son como el PP. Pero no, "hasta ahora sus respuestas han sido atacar e insultar a jueces, periodistas" y cualquiera que se ponga por delante. Pero la cosa ya no cuela, "sino que contribuye a agravar el problema de la credibilidad de la formación de extrema izquierda". ¿Qué credibilidad? Ya no les queda ninguna salvo para los cuatro borregos que todavía les votan.