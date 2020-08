A poco más de una semana del comienzo del año lectivo en algunas CCAA y a dos días de la reunión de la ministra Isabel Celaá con los distintos consejeros de educación autonómicos se han ido presentando los diferentes planes que se contemplan para la vuelta a las aulas en los que se destaca la disparidad de criterios para tratar los mismos temas.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el presidente del sindicato independiente ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha criticado que "se está llegando tarde" porque se lleva "reclamando desde final del curso pasado un protocolo unificado en todo el Estado con criterios claros y concretos". En este protocolo se debería "contemplar todas las mediadas higiénico-sanitaria" y "las medidas organizativas" que son "fundamentales para regular el comienzo del curso".

"El Gobierno no hizo más que un índice genérico el 22 de junio y luego lo dejó en manos de las CCAA la regulación del comienzo del curso" ha señalado el presidente de ANPE que se lamenta porque "estamos asistiendo a 17 vueltas diferentes con criterios muy divergentes, unos razonables y otros no". Cree que esto "genera mucha incertidumbre" y que "perjudica seriamente a la capacidad organizativa de los centros, a los docentes y también a las familias". En este sentido ha indicado que "es entendible la preocupación de los padres".

Desde ANPE creen y desean que "la vuelta a las aulas se pueda celebrar con carácter presencial porque el derecho a la educación es esencial" y esperan que "los padres contribuyan y puedan llevar a los hijos a los centros".

Sobre los distintos planes educativos que se han presentado ha criticado la "diferencia de criterios" y que "hay discrepancias importantes" como por ejemplo las relativas a la contratación de personal. Cree que "si queremos bajar los ratios hay que contratar personal". En este sentido ha hablado también de "la figura del coordinador del covid" que aparece en los distintos planes autonómicos. Dede ANPE abogan porque sea "una persona específica y cualificada". Nicolás Fernández ha apuntado la cifra de 28.000 sanitarios que son los que "se necesitarían" y piensa que sería "una buena medida".

"Vimos durante el confinamiento que la educación online deja muchos déficits y lagunas" ha indicado el presidente de ANPE. Nicolás Fernández ha dicho que "había que haber hecho unas previsiones, un esfuerzo inversor grande y tener todo preparado y previsto no ahora, sino muchísimo antes". Ha contado que "a final de junio tuvimos una mesa sectorial con el Gobierno donde se nos dijo que se iba a crear un grupo de trabajo y luego hemos visto en el BOE que son personas del propio ministerio. En España cuando no se quiere solucionar un problema se crea una comisión y se deja pasar el tiempo".

Nicolás Fernández ha apuntado que "llevamos ya casi 6 meses desde que se produjo el estado de alarma sin que en la educación se hayan tomado medidas que pudieran poner en marcha todos los recursos y todos los medios para que no tengamos un déficit". En este sentido ve "fundamental" que "al volver a las aulas se hiciera una evaluación de cómo va el alumnado y se pusiera un refuerzo educativo importante para que los alumnos no se queden atrás. Que no tengamos dos cursos perdidos porque sino esta generación lo arrastrará en su trayectoria educativa".

Rechazo a la huelga contra Ayuso

Los sindicatos UGT y CCOO avisaron en junio a la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso que harían una huelga coincidiendo con el inicio del curso. Esa huelga sigue en pie aunque la CAM haya presentado sus protocolos de actuación.

Desde ANPE han afirmado que "antes de todo esto ya anunciamos que no vamos a secundar ni convocar ninguna huelga en una situación de emergencia sanitaria". Nicolás Fernández ha dicho que "las administraciones educativas merecen algún reproche por la mala gestión que se ha podido hacer" y que "una huelga no es la solución". Cree que "lo único que contribuiría es a agravar el problema" porque "si hay una huelga se necesitan unos servicios mínimos lo que quiere decir que habrá menos profesorado. No podemos privar del derecho de educación a las familias". Sin embargo exigen "el cumplimiento de todas las medidas higiénicosanitarias y de los protocolos" y ha advertido que "si no se cumple exigiremos el cierre" de los centros.

El presidente de ANPE también ha criticado que "se habla mucho de la educación pero no se dan los pasos para que sea una auténtica prioridad". "La educación, lamentablemente, está muy ideologizada, cada partido político se refugia en sus planteamientos ideológicos y no hay ningún interés en buscar acuerdos razonables que nos alejen de esta confrontación ideológica permanente", ha señalado.