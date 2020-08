Beatriz Fanjul: "La limitación de libertades en el País Vasco es tremenda"

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha pactado con el PSOE una reedición del gobierno de coalición que lleva gobernando en el País Vasco desde 2016. En esta ocasión el partido de Idoia Mendía ganará más peso dentro del ejecutivo autonómico y la propia líder socialista será elevada al rango de vicelehendakari. Entre los objetivos que han acordado tanto PNV como PSOE es lograr un nuevo estatuto "de la nación vasca".

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la diputada del PP por Vizcaya, Beatriz Fanjul, ha comentado este acuerdo de gobierno al que ha calificado de "continuista" y de ser "incapaz de reconocer errores" como el desastre del vertedero de Zaldívar en el que el trabajador Joaquín Beltrán continúa atrapado tras más de 200 días.

Fanjul ha asegurado que la situación en el País Vasco le "aterra" por el aumento de "las limitaciones a la libertad" que es "tremenda" y en la que "el PSOE es cómplice" del PNV. Sobre el partido de Iñaki Ortuzar ha dicho que sus intereses "no son los de los vascos" y siempre están anteponiendo "una ideología" al interés común.

La diputada por Vizcaya ha criticado que PNV y PSOE "están negociando un reparto de sillones en vez de un programa ambicioso" y que lo que quieren es "un pacto estatuario, suprimir el castellano y rechazar los rastreadores" que ha ofrecido el Ejército. En cuanto al enésimo ataque del nacionalismo y el entorno proetarra a la Guardia Civil ha asegurado que hay que "defenderlos" y "no dar ni un paso atrás en esta guerra que no es más que una limpieza ideológica al servicio del PNV con la complacencia del PSOE".

El castellano, fuera de San Sebastián

Sobre la última polémica del ayuntamiento de San Sebastián en la que quieren suprimir el castellano de la vía pública ha dicho que este "juego sucio" no es sólo problema del PNV. Ha recordado que "no gobierna en solitario" sino que lo hace "con su comparsa, el PSOE". Ha contado que "pretenden eliminar el castellano de su paisaje linguístico" y que ahora "es su prioridad".

Ha explicado que "el PNV utiliza el euskera para vivir". Fanjul ha dicho que usa la lengua vasca "para cerrar el acceso a la función pública a españoles de otros territorios y, de esa forma, tener bien controlada la administración pública en todos los niveles". Cree que "lo hacen de una manera muy inteligente, a través de subvenciones" porque "si rotulas sólo en euskera tienes acceso a más dinero que si lo haces en castellano y en euskera, y si lo haces sólo en castellano no tienes ningún tipo de derecho".

Sobre la "nefasta gestión" del gobierno vasco del desprendimiento en el vertedero de Zaldívar ha dicho que "en los medios de comunicación del País Vasco es un tema tabú. Hay un silencio cómplice para que no se hable de eso". También ha apuntado que Urkullu mantiene en el puesto al consejero Iñaki Arriola, responsable de Zaldívar.

La salida de Cayetana Álvarez de Toledo

La diputada del PP por Vizcaya también ha hablado de la remodelación del PP y del cese como portavoz parlamentaria de Cayetana Álvarez de Toledo. Ha dicho que "es una noticia triste" porque tiene "muy buena relación personal y profesional con ella" y ha apuntado que ha tenido "la suerte" de haber aprendido "de ella".

Beatriz Fanjul ha indicado que no puede estar "más que agradecida del trabajo que ha desempeñado estos meses representando no sólo al PP sino al sentir de muchísimos españoles" y le ha deseado "lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional". La diputada vasca ha señalado que no sabe si Álvarez de Toledo "va a dejar el escaño o si va a continuar" pero que le "gustaría" que lo hiciera. Además ha explicado que la exportavoz es "un alma libre, una mujer con fuerza y arrojo" y que "el PP tiene muchas almas que caben en un mismo cuerpo".

Sobre la bajada de votos del PP en el País Vasco ha apuntado que le preocupa "muchísimo" y que "no podemos culpar a la gente" sino "mirarnos a nosotros mismos". Cree que "tenemos que plantarnos y tener un proyecto atractivo y firme".