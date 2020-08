La campaña de odio y acoso contra Ayuso se extiende a 'El Mundo': la acusan de masacrar viejos

El Mundo

"El Gobierno se lanza a por el curso sin controles ni plan b". Rosell critica duramente el planazo de Celaá. "El paquete de medidas educativas y sanitarias aprobado ayer por el Gobierno y las comunidades autónomas no puede ser calificado sino como un nuevo y alarmante fracaso en la gestión de la pandemia" . "Las medidas consensuadas son genéricas y de sentido común", lavarse las manos, distancia, mascarilla, en fin, lo que llevamos haciendo meses. Para eso no hacía falta reunión, bastaba con un cartelito en la puerta del aula. " Celaá pretende que los colegios se mantengan abiertos en todo momento, salvo en caso de una "transmisión descontrolada" . Ya habrá tiempo de rectificar.

"Pero ante todo, el paquete de medidas no fija ninguna estrategia nacional que se deba seguir de forma obligatoria en todas las comunidades , no impone la realización masiva de PCRs o pruebas serológicas, ni atiende las demandas de los padres de disponer de personal de enfermería. Además, deja al arbitrio de las CCAA la ratio de estudiantes por clase. El Gobierno vuelve a llegar tarde y a fiarlo todo al criterio de cada gobierno autonómico".

Antonio Lucas se suma al coro de acoso a Ayuso. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o que unas enfermeras de Tarrasa humillaron a una anciana para ser precisos, dice que "cunde un odio estrepitoso hacia los viejos". Menuda payasada. "En la Comunidad de Madrid, la de Isabel Díaz Ayuso, la masacre fue espectacular. La presidenta dejó la gestión de las residencias en manos de una conocida que antes vendía pizzas. La consecuencia (o la casualidad) es que a miles de viejos se les aplicó el descabello de morfina". Lo que es incomprensible es que Ayuso aguante que los periodistas de ultraizquierda la lleven llamando asesina desde hace meses sin pestañear. Ancianos han muerto en todas las residencias de España y del mundo, no solo en Madrid. A ver si Ayuso reacciona, porque los insultos no son solo contra ella, sino contra todos sus votantes. Y por cierto, Lucas, ¿por qué no vas a los tribunales en lugar de hacer estas acusaciones tan serias en un periódico?

"Gobierno y autonomías pactan las reglas de la vuelta al colegio". Cogobernanza, la última moda de la factoría Redondo.

Carlos Cue desvela que "Sánchez se rodea de empresarios para presionar a Casado", que no es para recabar su opinión ni mucho menos consensuar medidas, qué bobada. La cantinela es la misma de siempre. "El objetivo es claro: pedir unidad y presionar al PP para que abandone el no a todo". Que reniegue del lema sanchista ‘no es no’.

"La programación del arranque de curso del gobierno esta muy clara. Todos sus movimientos se encamina a meter presión al PP para que abandone su posición de rechazo total a cualquier gran acuerdo y se avenga a algunos pactos, sobre todo los de renovación de órganos constitucionales" como el CGPJ, que es el único que interesa realmente a Sánchez para colocar a sus jueces.

"El propósito es dejar al PP sin margen para seguir en la posición dura" y que trague con lo que le ponga Sánchez por delante, como ya pasó con los decretos de estado de alarma para los que el presidente exigía un sí sin siquiera llamar por teléfono al representante de la mitad de los españoles.

"Después de destituir a Álvarez de Toledo, Casado ha recibido muchas críticas de sectores de la derecha por su supuesta moderación y ahora dice que no habrá ningún acuerdo con el gobierno". Mentira. Cayetana fue destituida por pedir un acuerdo del PP con el PSOE que Casado no quería ni en pintura. Casado no "dice ahora que no habrá ningún acuerdo con el gobierno", como afirma el periodista sin ruborizarse, sino que es lo que ha dicho siempre en contra de lo que proponía Cayetana.

La campaña de acoso a Ayuso arrecia, se endurece por tierra, mar y aire. "Casado arropa a Ayuso en plena ola de críticas por la gestión de la pandemia en Madrid". Bueno, una ola de la ultraizquierda política y mediática, aclaremos. Juan José Mateo dice que "Ayuso se enfrenta a un aumento constante de contagios", como todos los presidentes de todas las comunidades vaya, pero hay algunos mal llamados medios de comunicación que no respetan las urnas y quieren derrocar al Gobierno de Madrid. "También ha llenado de argumentos a la oposición para cuestionar su gestión de la crisis e intentar impulsar una moción de censura". ¿Y a qué esperan?

"Los expertos tachan de despilfarro la campaña de PCR" de Ayuso. Si no los hiciera, la triturarían igual. "Tormenta perfecta: faltan reactivos para tanta PCR". Y claro, esto también es culpa de Ayuso, que tiene una fábrica de reactivos en su casa.

"En resumen: A clase". Bieito dice que "tarde, mal y después de semanas generando confusión, el Gobierno ha avalado por fin la teoría de que el inicio del nuevo curso escolar debe ser eminentemente presencial para los alumnos". "Desde el pasado junio hasta ahora, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha estado absolutamente desaparecida". Ella dice que ha estado trabajando sin parar y que ese moreno que luce lo ha cogido en el despacho. "Pero la vuelta a las clases es en cualquier caso una buena noticia". Hala, a lidiar con el bicho cada uno como pueda.

"Guiño de Sánchez al independentismo: 759 millones para ERC y JxCat por votar sí a los presupuestos". Dice Marhuenda que la "crisis económica que vivimos se parece bastante a un tsunami. Es tan devastadora que puede provocar una destrucción impresionante que haga que la recuperación sea muy lenta y con un inasumible coste social". Por ello cree que lo lógico "sería articular una mayoría con el PP" para aprobar los presupuestos, "pero plantearlos como un trágala para PP y Cs". Parece que no conoce al personaje Sánchez.

Insiste en el editorial en que Pedro Sánchez tiene pensado presentar al PP como los malos de la peli "para encerrar a los populares en un nuevo control sanitario". Y fijo que cuela.

Si "el gobierno presenta las cuentas publicas que necesita España, nada más indicado y necesario que el PP las respalde. Pero si nos encontramos con un proyecto populista de extrema izquierda, que tira de barra libre del gasto público y quiere que sean las clases medias trabajadoras y los empresarios los que carguen con los costes, a Casado no le quedará otra opción que oponerse". Que es lo que quiere Sánchez, así que todos contentos.