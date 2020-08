El sector del ocio nocturno crea un canal para denunciar fiestas ilegales, en aumento tras el cierre de discotecas

La patronal estatal del ocio nocturno y espectáculos Spain Nightlife ha puesto en marcha este lunes un canal para recibir denuncias sobre fiestas ilegales que se celebren en territorio español, después de recibir múltiples denuncias y quejas en las últimas semanas por parte de sus asociaciones adheridas, y con motivo del aumento generalizado de fiestas ilegales en toda España.

Siguiendo el mismo sistema instaurado en Cataluña por su asociación adherida FECASARM, la patronal ha decidido extender este canal de denuncias a todo el territorio español. El e-mail a que se podrán dirigir estas denuncias, incluso de forma anónima, es: 'denuncia@spain-nightlife.es'.

Según expone Spain Nightlife, el buzón de denuncias que se puso en marcha el viernes por la tarde en Cataluña ha recibido durante el fin de semana 14 denuncias, relativas a diferentes tipologías de eventos ilegales o incluso de locales con licencia que no cumplen las normativas.

En cuanto a dos de ellas, las más multitudinarias, el sábado se remitió la información de la que se disponía a los departamentos de Interior y de Salud de la Generalidad de Cataluña, si bien Spain Nightlife asegura que no sabe si las mismas finalmente fueron localizadas y si se pudo impedir su celebración.

En una de ellas se vendían mesas VIP por importe de hasta 5.000 euros y ambas se celebraban en "lugar secreto". Sí que le consta a la patronal, tal y como indica, que dos fiestas ilegales celebradas en Barcelona (una en el barrio de Sants Montjuic y otra en una nave de la Zona Franca) y una tercera en la localidad de Viladecans fueron detectadas por los Mossos de Esquadra y se pudieron detener las mismas, así como sancionar a organizadores y asistentes.

Algunas de las fiestas denunciadas, con imágenes de la fiesta incluidas, han sido protagonizadas en habitaciones de hoteles de lujo conocidos, por lo que, antes de denunciar las mismas, ello será trasladado a la dirección del hotel con el fin de que adopte las medidas de seguridad que correspondan para que no se repitan, ya que en una de ellas se puede ver a unas 15 personas en una habitación bailando.

A la fiesta asistieron 'influencers' que colgaban vídeos de la misma en redes sociales con su ubicación, lo cual permitió a alguno de sus seguidores localizar y denunciar la misma. A pesar de no ser multitudinaria, ninguno de los asistentes llevaba mascarilla ni respetaba la distancia de seguridad.

El ocio legal cerrado pero aumentan los contagios

En cualquier caso, en otras localidades de España también se han celebrado fiestas ilegales cobrando entrada, según señala la patronal del ocio nocturno. Así, la patronal Málaga de Noche ha denunciado este fin de semana la celebración de dos fiestas multitudinarias en Marbella. Por su parte, en Ibiza se celebró este sábado otra fiesta en una villa privada.

Spain Nightlife asegura que los contagios siguen en aumento en España, cuando el ocio nocturno legal sigue cerrado.

Tal y como indican los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, los contagios siguen al alza en España con aproximadamente 70.000 contagios nuevos en los últimos 15 días, y ello a pesar de que el ocio nocturno se encuentra totalmente cerrado desde hace 15 días en toda España. "Por no decir que el 50% de discotecas se encuentran cerradas desde el pasado 13 de marzo y no han abierto desde entonces", lamenta la patronal.

A pesar de ello, lamentan que se sigue acusando al ocio nocturno de ser una fuente importante de contagios y se bloquea cualquier posibilidad de su reapertura. Este es el caso, por ejemplo, de Cataluña, donde ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Generalidad alegó que "se ha evidenciado que los locales de ocio nocturno son una fuente importante de contagios por varios motivos que se dan tanto en espacios abiertos como cerrados", expone la patronal.

Por su parte, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para justificar el cierre de todos los locales de ocio nocturno de España, en coordinación con todas las comunidades autónomas, en el acuerdo de fecha 14 de agosto de 2020 determinó que "el ocio nocturno (bares, discotecas y salas de baile) es actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados (media de 31 casos asociados por brote) pero además son los brotes origen de una gran parte de la transmisión comunitaria actual y de casos en varias comunidades autónomas, debido a que afectan a grupos grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos".

Sin embargo, tal y como afirma el secretario general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, "las discotecas, las salas de baile y los bares de copas llevan cerrados en España casi 15 días y los contagios siguen aumentando, por lo que queda acreditado que el ocio nocturno legal no es una fuente importante de contagios, pues mientras han estado abiertos, el índice de contagios no ha sido tan alto como las últimas semanas, lo que demuestra que más bien somos parte de la solución".

Por ello, considera "inaceptable" que mientras los empresarios del ocio nocturno "se arruinan" porque, según subraya, "no reciben ni una triste ayuda de la Administración que no les permite trabajar", otros aprovechen esta falta de oferta legal para enriquecerse, poniendo en riesgo la salud de las personas, contribuyendo a aumentar los contagios, ya que no disponen de licencia ni respetan las normas de seguridad, y "provocando que el periodo de cierre del ocio nocturno legal se alargue más y más".

Lista negra

Al mismo tiempo, la patronal está estudiando la creación de una 'lista negra' de aquellas empresas que alquilen equipos de sonido e iluminación a estas fiestas ilegales, dado que Spain Nightlife las considera "copartícipes" de que estas se celebren y de que se alargue la "agonía" de los locales legales.

"Elaboraremos esta lista a nivel interno, para que cuando todo esto termine, cada local actúe en consecuencia. Nosotros sólo nos ceñiremos a crear esta 'lista' de estas empresas respetando la normativa en materia de protección de datos y esto será una medida de presión más para evitar la celebración de estas fiestas ilegales, ya que muchos de nuestros empresarios posiblemente decidan no trabajar con ellas en el futuro", explica el presidente de FECASARM y directivo de Spain Nightlife, David López.