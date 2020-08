"La izquierda enloquece ante la explosiva mezcla de libertad, talento y belleza" de Ayuso

El Mundo

"Los desacuerdos con Podemos retrasan sine die el Presupuesto". Rosell pone negro sobre blanco la estrategia de Pedro Sánchez. "Propaganda, desinformación y chantaje", las "armas que mejor sabe utilizar", la marca de la casa. "Sánchez utilizará las ayudas de la UE par asegurarse apoyos políticos". "Fiel a su estilo, prometerá a las empresas el balón de oxígeno que necesitan para hacer frente a la crisis. Y a los sindicatos, ventajas en la ley del teletrabajo y una ampliación de los ERTEs hasta diciembre. A Podemos le garantizará su cuota de poder y al PP le acusará de no tener visión de Estado. "Redondo", concluye con sarcasmo. Pero sí, redondo.

John Müller coincide punto por punto. "Sánchez no pretende sacar adelante unos presupuestos por compromiso democrático". ¿Compromiso democrático? ¿Eso qué es?, preguntará el presidente. "Lo tiene que hacer porque sin unos presupuestos para 2021 no recibirá el dinero europeo que le han prometido". Pasta, lo que quiere todo el mundo y Sánchez tiene la llave de la caja. "Sánchez ha seducido al empresariado con tres argumentos: el primero es que la salida de la crisis no va a durar sólo una legislatura, por lo que, si no queremos perder tiempo y recursos en estrategias fallidas, es imprescindible que los partidos que se consideran de gobierno pacten al menos las grandes líneas presupuestarias. La segunda razón es que es mejor tener a Podemos a su lado en el Consejo de Ministros que quemando las calles". Indiscutible. "El tercer argumento es que Europa también quiere un gran acuerdo". De ahí la gran sonrisa de Pedro, la suerte está de su lado. Mientras, "Casado se centra en desgastar a Sánchez y opta por ignorar a Vox". Pues al líder pepero le está saliendo el tiro por la culata. El desgastado es él, mientras Sánchez campa a sus anchas.

Raúl del Pozo regresa de sus vacaciones, que ha pasado "mirando el granado y el naranjo de mi jardín hasta que las granadas eran bombas de mano y las mandarinas, pelotas de golf". Como el granado y el naranjo no hablan, Raúl ha tenido que acudir a sus "asesores gratuitos" para ver cómo está el patio. Un "histórico de IU", que le dice que "cada vez habrá más izquierdistas asintomáticos". Si él lo dice. Un catedrático catalán, que le dice que "habrá presupuestos con mucha bronca" pero que "el gobierno, a tropezones, seguirá algunos años". Algunos muchos. También le asesora "uno de los fundadores de Podemos", que podría ser Monedero, gran amigo de Raúl, aunque por las tontadas que dice podría ser cualquier podemita. Compara al Gobierno con "Capitanes intrépidos" y dice que "el PSOE es el niño y Unidas Podemos el barco de marineros". ¿Ven? Semejante gilipollez solo la puede decir un podemita. Más acertado es su asesor del PP. "Podemos está en situación de extrema gravedad. Sánchez espera el momento para rematarlos". Bastante más realista que las niñerías de Podemos. Tienes que hacer revisar tus asesores gratuitos, Raúl, que ya tenemos una edad.

El País

Viene flojillo el periódico sanchista. Un editorial malísimo en el que pide diálogo entre el gobierno y los actores sociales. Y una noticia que sirve de aperitivo a cómo las va a gastar Sánchez. "El Gobierno presiona" -o sea, amenaza – "a los alcaldes para evitar un varapalo en el Congreso" con el decreto por el que quiere confiscar los ahorros de los ayuntamientos. "El decreto ha suscitado un rechazo transversal nada habitual. Con el PP y los nacionalistas en el mismo barco". Y Podemos, y el PSOE, y Cs. En fin, ya conocemos las torticeras manipulaciones de El País. Dice el Gobierno que "no hay otra alternativa para acceder a los ahorros municipales. En plata, los ayuntamientos que exigen disponer de todos sus ahorros sin cortapisas no podrían acceder ni a una aparte si el real decreto decae". En plata, el mafioso que nos preside envía una cabeza de caballo a los rebeldes. O me dais vuestra pasta u os la quito por las malas.

ABC

"El Gobierno escenifica ahora cercanía a los empresarios". Dice el editorial que Sánchez se ha topado a la vuelta de sus vacaciones con un país sumido en la confusión social, política y económica". Un país que ha tenido que esperar a que el gachó disfrutara de sus vacaciones para poder tomar medidas para frenar, o al menos controlar, la pandemia, como los rastreadores o la vacuna. Porque mientras crecían los contagios, él estaba tiradito en la playa, menudo sinvergüenza.

"Como la peonza, Sánchez se mueve pero no avanza, porque gira sobre el eje inamovible de un gobierno de coalición incompatible con una política de pactos y reformas de banda ancha y gran calado, que son las que España necesita para encajar las ayudas europeas en un plan creíble de acción de gobierno. Mientras Sánchez se empeñe en mantener a Unidas Podemos de socio de coalición, sus reuniones son un burdo ejercicio de márketing". "El presidente del Gobierno está aplazando cuanto puede el momento de reconocer que la crisis económica es de tal envergadura que su socio comunista no le sirve y es un lastre para asumir las condiciones de la ayuda europea". Bieito, no te preocupes. Si Iglesias es un estorbo para recibir la pasta de Europa, a Sánchez no le va a temblar el pulso para mandarle derechito a Galapagar. Esto te lo garantizo.

Sostres explica las causas del odio que desata Ayuso entre la izquierda y la extrema izquierda, que últimamente viene a ser lo mismo. "A la presidenta tampoco la ayuda ser tan sexy. Y entonces la izquierda colapsa y enloquece ante esta explosiva mezcla de libertad, talento y belleza. Me gusta la presidenta Díaz Ayuso". Yo la veo un defectillo. Que se deja insultar, pisotear, abofetear e injuriar por esa banda político-mediática de baja estofa. Que permita que arrastren la imagen de Madrid por el fango sin una contundente respuesta política, mediática y judicial. A los madrileños no nos suele gustar que nos pisen los callos sin pestañear. Con su silente resignación ha logrado que la mayoría de los madrileños se haya tragado el mensaje de la izquierda de que es tonta del bote. Y allá ella si no le importa que le hagan bullying sin devolver los golpes, pero Ayuso no se representa a sí misma, representa a Madrid.

La Razón

"El Gobierno de coalición se deja 1,4 millones de votos", según la típica encuesta de los lunes. Pues bueno, eso sera relevante cuando haya elecciones y no es el caso. "La moción (de Vox) da aire a Sánchez". Pasará sin pena ni gloria, la gente está a otra coas, no a los circos en el Congreso.

Francisco Marhuenda comenta "el espantoso retorno de las vacaciones". Con "la pandemia a pleno gas y la política al ralentí, la sociedad española regresa al trabajo, los que puedan, con un escenario que no puede ser más confuso". "Los próximos cuatro meses van a ser un horror, porque por fin bajaremos de la feliz nube en la que se ha instalado la mayor parte de la gente" y nos encontraremos el infierno. "Sánchez, que sigue siendo el más listo, comienza el curso dándose un inteligente homenaje propagandístico donde marcará el camino a aliados y rivales para los próximos meses". Pues sí, eso parece. Así que no tires más dinero en encuestas absurdas, Marhu, es tiempo de ahorrar, que lo mismo no hay dinero para que el Gobierno os riegue de millones como ha hecho hasta ahora.