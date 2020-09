Almeida: "La prueba de que en el PP hay libertad es que Cayetana puede estar dando sus opiniones en los medios"

Tras la entrevista de Cayetana Álvarez de Toledo este martes en el estreno de la temporada de Es La Mañana de Federico en la que ha acusado a José Luis Martínez Almeida de pasar de "alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz" por sus dardos contra ella, el regidor de la capital ha utilizado los micrófonos de la Cadena Ser para contestar a la diputada.

Almeida ha asegurado que a él "no le han nombrado para ser portavoz contra la exportavoz. Estoy aquí para ser portavoz de unas políticas que son las nuestras, las del PP, las mejores recetas". Tras ello, ha explicado que "frente a los que piensan que no hay libertad en el PP, la mejor prueba es que Cayetana puede estar dando todas sus opiniones en los medios de comunicación sin que nadie diga absolutamente nada".

Se refería así a las declaraciones de la exportavoz del PP en El Mundo en las que aseguraba que iba a mantener su escaño en el Congreso para "averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado de base" y a la entrevista que ha ofrecido este martes en esRadio.

En la Ser, Almeida ha contestado a la que hasta hace quince días fue la portavoz del PP diciendo que "nunca me he considerado el alcalde de todos los españoles, soy el alcalde de Madrid". "A mí no me han nombrado para ser portavoz contra la exportavoz. Estoy aquí para ser portavoz de unas políticas que son las nuestras, las del PP, las mejores recetas", ha insistido.

"Álvarez de Toledo tiene toda la libertad para decir lo que piensa siendo diputada del PP. En el PP somos libres para decir lo que cada uno pensamos y esta es la mejor prueba: ella está haciendo entrevistas, lógicamente, para explicar su punto de vista, y hay libertad", ha continuado el regidor municipal de la capital.

A juicio de Almeida, "al margen de las interpretaciones, en general los españoles no están interesados ni en Almeida ni en Cayetana. Están interesados en que el PP les demos la soluciones que necesitan".