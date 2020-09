Álvarez de Toledo, sobre Almeida: "De alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz"

En el estreno de la nueva temporada de Es La Mañana de Federico, Cayetana Álvarez de Toledo ha explicado este martes que, en estos momentos, "lo que me preocupa es dar la batalla cultural y política" frente a los "promotores de la ruptura", entre los que se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente, Pablo Iglesias. La exportavoz del PP ha respondido también a las palabras que pronunció sobre ella este lunes el nuevo portavoz de los populares en Génova, José Luis Martínez Almeida.

Tras anunciar Álvarez de Toledo este fin de semana que había decidido mantener el escaño en el Congreso de los Diputados para "averiguar hasta dónde llega la libertad de un diputado de base", Almeida aseguró este lunes que desde el partido "respetaban en todo momento" la decisión de su exportavoz, aunque añadía: "No he tenido el privilegio de ser diputado durante cuatro legislaturas pero también digo una cosa, si lo hubiera sido, tendría un conocimiento bastante aproximado sin necesidad de hacer mayores investigaciones prospectivas".

"De alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz, y eso me parece que no tiene ni mucho sentido ni recorrido", ha lamentado Álvarez de Toledo en la entrevista en esRadio en la que ha explicado que considera al regidor de la capital un "buen político" pero que "este papel no es la que le corresponde".

La diputada del PP ha añadido que "todas las maniobras de exclusión me parecen infantiles e inútiles", como que no incluyeran su entrevista del fin de semana en El Mundo en la revista de prensa que se envía a los diputados del PP, y ha insistido en que lo que le preocupa ahora es la situación política en España que vive "un momento de nueva decadencia que hacen falta liderazgos políticos fuertes".

Recurso ante el TC

"España necesita fortalecer el bloque de la reforma y hay que dar la batalla cultural contra la presunta superioridad moral de la izquierda", ha explicado la exportavoz del PP que ha asegurado que el "tablero está inclinado y la izquierda y los nacionalismos en la parte alta". "Hay que equilibrar el tablero y dar una batalla cultural para que podamos disputar a la izquierda y al nacionalismo sus políticas en igualdad de condiciones", ha sentenciado.

Por ello, "esta semana" va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para "defender el derecho de los parlamentarios a decir la verdad, incluso cuando afecta a la izquierda", después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se negara a incluir en el diario de sesiones la expresión "hijo de terrorista" que dedicó la propia Álvarez de Toledo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Diferencias "políticas" con Casado

La que fuera portavoz del PP en el Congreso, destituida por Pablo Casado este verano, ha asegurado también que sus "diferencias con Casado no son de índole personal. Esto es política, y de política hablamos. Hay diferencias, matices de cuál es la situación y de los remedios", ha explicado la diputada del PP.

Álvarez de Toledo se ha referido al acto de este lunes de Pedro Sánchez con empresarios: "Fue un acto de coacción al PP con los empresarios de atrezo".