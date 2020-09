Aguirre denuncia una "estrategia del PSOE" para apartar a jueces que pueden ser desfavorables en casos mediáticos

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha denunciado una "estrategia del PSOE" para apartar a los jueces que pueden ser desfavorables para los intereses de los socialistas en casos judiciales mediáticos que se investigan en la Audiencia Nacional.

En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Aguirre rechaza la recusación propuesta por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ADADE del titular del citado Juzgado e instructor de la trama Púnica, Manuel García Castellón. Dicha petición se basaba en la supuesta falta de imparcialidad del juez realizar una tutoría on-line para un centro universitario de una empresa de grandes almacenes que aparecía en una pieza de la causa.

Según el escrito presentado por el letrado de Aguirre, "ADADE-PSOE no pretende otra cosa que hacer lo que viene haciendo en diversas causas y es apartar a un Magistrado, cuya competencia viene predeterminada por la Ley, respecto del que especula que sus decisiones le pueden resultar no convenientes a sus expectativas".

La defensa de la expresidenta regional destaca que no se puede "permanecer impasible a la continua estrategia del PSOE de apartar Magistrados, especialmente en las causas de especial repercusión seguidas en esta Audiencia Nacional, de la instrucción o el enjuiciamiento de las causas con mayor potencialidad mediática, según su conveniencia o cálculo de explotación política, estrategia que lamentablemente tan buenos resultados le ha dado en el pasado, pues ello afecta a los propios fundamentos de las garantías de un proceso debido, por lo que debemos impugnar este singular recurso, por afectar a una cuestión de orden público procesal, como así hacemos por medio del presente escrito".

"El recurrente utiliza", añade, "con absoluta falta de respeto a las normas procesales, una formulación híbrida en la que primero sugiere al Ilmo. Magistrado Instructor que se abstenga y, después, al no caber la abstención, que no es una opción para el Instructor, sino una cuestión de orden público procesal que sólo y exclusivamente se puede activar si concurre una causa legal para ello, plantea (sic) un incidente de recusación , diciendo ahora lo que no dijo antes".

"ADADE-PSOE lo que en realidad persigue es apartar al Ilmo. Magistrado Instructor que, frente a esta concreta pretensión, ha tenido un criterio jurisdiccional divergente de su pretensión y de la pretensión de la Fiscalía y es sólo tras ese cálculo (se denegó inicialmente la citación como investigado, se han denegado las medidas cautelares interesadas…) cuando se pone en marcha la estrategia para intentar apartar al Ilmo. Magistrado Instructor de conocimiento de esta pieza, con manifiesta infracción de los plazos y requisitos que la Ley exige por lo que tales omisiones, que constituían incluso causa de inadmisión", apunta el escrito.

"Ni se ofrece un principio de prueba, ni tan siquiera se alega por el recurrente ese que se dé hecho objetivo alguno que comprometa dicha imparcialidad en forma que pueda legítimamente admitirse el temor a la existencia de un interés personal, directo o indirecto, del Magistrado que se pretende recursar en el pleito, por lo que el recurso se evidencia como abusivo, temerario, y carente de las exigibles probidad y buena fe procesal", concluye.

Granados pide que el PSOE deje de ejercer la acusación

Tal y como avanzó este diario, el exconsejero madrileño, Francisco Granados, ha solicitado que el propio Partido Socialista y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa ADADE dejen de ejercer la acusación popular en esta causa "por falta de legitimación y conflicto de intereses".

En dos escritos remitidos al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel Garcia Castellón, Granados reclamaba también la imputación del diputado socialista, Rafael Simancas y de otros dirigentes del PSOE por financiación ilegal en Púnica tras ser señalados por el cerebro de la trama corrupta, David Marjaliza.