Fracaso esperado de la reunión de Sánchez y Casado con los Presupuestos y la renovación del CGPJ

Desde el pasado 17 de febrero, Pablo Casado no pisaba La Moncloa. Tras más de seis meses, este miércoles el líder del Partido Popular se ha vuelto a reunir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una cita que ha durado casi dos horas.

A principios de año, Casado ofreció al presidente del Ejecutivo apoyar los Presupuestos Generales del Estado si Sánchez rompía con los separatistas. El Gobierno entonces le acusó de "bloqueo". Como sucedió en aquella ocasión y se esperaba ahora, tampoco hay acuerdo para negociar los PGE.

La cita de este miércoles ha acabado con dos grandes desacuerdos y un premio de consolación. Casado y Sánchez han escenificado, una vez más, su ruptura en materia presupuestaria. El líder del PP ha asegurado no tener nada que negociar con Podemos de cara a la aprobación de unos nuevos Presupuestos y tampoco en la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial.

"No es una decisión menor la que da Pablo Iglesias haciendo campo de batalla con la Jefatura del Estado. No hay un precedente de algo tan severo y por eso no podemos aceptar que Podemos vaya a estar como interlocutor. Este agosto han sido imputados, han pedido la República...", ha dicho respecto a la formación de Iglesias. "A nosotros más no se nos puede pedir, ahora son ellos los que tienen que contestar", ha añadido respecto a los socialistas.

"Si ellos deciden romper con Podemos, el PP está, no para entrar en el Gobierno pero sí para gobernar en los temas básicos", ha añadido el líder popular.

"No mirar por encima del hombro"

Casado ha explicado durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión que había llegado al encuentro con la intención de "arrimar el hombro", pero añadía que para eso desde el Gobierno no debían mirarles por "encima" del mismo, y que en el PP también tenían que ver dónde Sánchez apoya su "otro hombro", en referencia a Podemos.

De ahí el desacuerdo de los Presupuestos. El gran "horizonte de acuerdo" tras esta cita ha sido el pacto para la creación de una Agencia para la Recuperación Económica en España.

Casado ha asegurado que también han avanzado en el impulso de un Pacto de Estado por la Sanidad y en el "fortalecimiento del marco legal para hacer frente a la pandemia". También en medidas para avanzar en la "sostenibilidad y la digitalización" y para negociar el dinero europeo al margen de los miembros de Podemos en el Gobierno.

Enfado del Gobierno

La ministra portavoz, María Jesús Montero, compareció posteriormente en la misma sala para lamentar la reunión "decepcionante" entre el presidente y el líder de la oposición en la que "hemos visto al mismo Casado que hace dos años. Hemos visto a la misma persona que iba a dar un giro al centro de la politica pero gira sobre sí mismo y nunca sale de su espiral. El señor Casado mantiene la actitud obstruccionista de bloqueo a pesar de haber habido dos procesos electorales".

Calificó de "instrumental" la propuesta del líder del PP de crear una agencia para la reconstrucción económica y denunció que lo relevante es que "el PP se agarra a elementos inconexos para no apoyar los PGE y que sitúan al PP fuera de la escena politica sin nada que decir ni que aportar". "Necesitamos unas cuentas publicas es un clamor de todos los sectores económicos" y advirtió al PP del "coste importante" que tendrá que asumir por "borrarse de cualquier dialogo que permita avanzar y reconstruir". Algo que "el PP debe repensar" porque "es apoyar a este país. Es ser patriota más allá de los golpes de pecho".

En lo referente a la renovación de los órganos constitucionales, la portavoz del Ejecutivo se mostró especialmente molesta ya que "no es una opción". "Hemos escuchado sin sonrojo al presidente del PP decir que no piensa cumplir con la Constitución. Que durante esta legislatura, mientras haya un gobierno socialista, no piensa cumplir con la Constitución, lo cual supone eludir su propia responsabilidad".