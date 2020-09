Iglesias dice que Madrid es un “elefante” cuando se habla del coronavirus

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, reaparecía este miércoles en una larga entrevista en La Sexta, donde en línea con lo hecho por Pedro Sánchez el martes, ponía en la diana a la Comunidad de Madrid sobre la nueva ola de contagios de coronavirus.

"Es verdad que hay territorios donde la situación es más preocupante y Madrid es el elefante que está siempre en esta conversación cuando se habla de los casos" decía gráficamente, volviendo a señalar al Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso, a quien no obstante se refería con mano de seda dialéctica y tono grave.

"Como vicepresidente del Gobierno a mí no me toca polemizar con una administración autonómica. Al contrario, me toca templar gaitas, intentar que la relación con una administración como es la de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias muy importantes y muchas responsabilidades, pueda funcionar bien. Y ofrecer toda la cooperación, por parte del Gobierno de España, para que la Sanidad en Madrid funcione mejor" afirmaba Iglesias en la cadena de Atresmedia.

El líder de Podemos afirmaba que "no quiero entrar yo en polémicas con la señora Ayuso, ya se puede imaginar que pensamos distinto en muchísimas cosas, pero creo que hay algo por encima de eso, que es la responsabilidad institucional y la salud de los ciudadanos".

Aunque sin citar específicamente a Madrid, Iglesias acusaba a las CCAA de tener criterios arbitrarios sobre la necesidad de un confinamiento. "Algunas de ellas, cuando estaban en situación de estado de alarma, decían ‘levántemelo ya’ y cuando se ha levantado el estado de alarma parece que dicen ‘póngamelo usted otra vez’. Bueno pues pídalo, si usted considera que tiene la responsabilidad y tiene las competencias, y tiene los datos, porque son datos autonómicos, que en su territorio es necesario medidas restrictivas que impliquen una figura jurídica tan dura y tan restrictiva como el estado de alarma, usted nos lo pide y nosotros ponemos a disposición nuestros diputados [afirmaba en otro momento de la entrevista que los de PSOE y Podemos] para que eso se pueda llevar a cabo, no hay excusa" concluía.