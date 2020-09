El Mundo

"Sánchez descalifica a Casado por no aceptar su trágala". Estaba cantado que le citaba para eso. Como dice el editorial, "el guión de Moncloa estaba escrito de antemano, aunque no coincida con los hechos". Eso lleva siendo así toda la legislatura. Casado tiende la mano, Sánchez se la escupe. "Pero da la sensación de que la dureza con que se empleó Montero contra Casado", que salió hecha una tigresa, "se debe en realidad a la renuncia del presidente popular al chalaneo de los órganos judiciales. Esa negociación que persigue con ahínco el Gobierno es casi la única cuota de poder que no depende únicamente de él, y Sánchez no tolera bien que algo escape a su solo control". Y es para lo único para lo que realmente necesita al PP.

David Jimenez Torres habla del ministro podemita fantasma de Universidades, el tal Castells, más vago que la chaqueta'un guardia. "Creo que las críticas que Castells ha recibido estos días por su manejo de la vuelta a las aulas están mal enfocadas. Castells está actuando como se podría esperar de alguien que fue elegido para un puesto por los motivos equivocados. A saber: cuota y marketing". "Algo así como si se hubiera nombrado a un astronauta como ministro de Ciencia", dice con sorna. "Los responsables últimos de lo que está ocurriendo, por tanto, son Sánchez e Iglesias. Las críticas a Castells deberían dirigirse a Moncloa". También las hay, David, aquí no se salva ni Dios.

El País

"Casado ahonda en el bloqueo mientras Arrimadas se abre a negociar". Al bloqueo del reparto de jueces, se refiere. Siguiendo el guión del Gobierno, El País dice que "el Gobierno reaccionó con enfado" a la negativa de Casado. A Montero no se le ocurrió otra cosa que quejarse del "no es no" del líder del PP, provocando las carcajadas del personal.

El editorial exige "Presupuestos, ya". "No hay tiempo para frivolidades ni obstruccionismos", la pasta es la pasta. "Resulta igualmente urgente que el Gobierno explicite y detalle las líneas maestras de los ingresos, particularmente la cuestión impositiva. Un gran acuerdo exige que el Gobierno descarte un alza impositiva inmediata". Oh, vaya, esto no le va a gustar a Iglesias.

ABC

"Acuerdos sí, presupuesto no". También el editorial dice con aburrimiento que "el balance de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Casado estaba escrito de antemano". "El PP tiene el mandato de ser oposición y de prestar su apoyo al Gobierno cuando este proponga objetivos comunes, pero no cuando pretenda legitimar con los votos de los populares su coalición de gobierno con comunistas y sus pactos con independentistas y proetarras".

Dedica el segundo editorial a la persecución a Díaz Ayuso, y por extensión a todos los madrileños, por parte de la izquierda y sus perros de presa mediáticos. "Ni aún tratándose de una vieja frustración por llevar un cuarto de siglo sin poder hacerse con su gobierno, se entiende la obcecación y hostigamiento del PSOE hacia la Comunidad de Madrid". Ayer fue García Page el que se pasó de frenada.

"Parece una competición. Y esa estigmatización, además de injusta, es peligrosa, no solo por meter la refriega política en tan serio asunto sino porque alienta los brotes de la llamada madrileñofobia cuyas consecuencias son sufridas por los propios ciudadanos". Queremos a todos los castellano-manchegos fuera de Madrid. Largo. Ya. Y los madrileños hacemos directamente responsable a toda la izquierda y sus voceros mediáticos de los episodios de violencia que se puedan producir.

La novedad del día en ABC es el cambio de dirección. Julián Quirós sustituye a Bieito Rubido. Y, a tenor de lo que dice Catalina Luca de Tena en La Tercera, no ha sido precisamente un cambio tranquilo.

"Hoy, 3 de septiembre de 2020, por primera vez desde su fundación en 1903, el apellido Luca de Tena no firmará las páginas de ABC". "Una serie de graves desavenencias en el seno de la dirección de Vocento, empresa propietaria de ABC, han puesto en evidencia la imposibilidad de que mi hermana y yo podamos identificarnos con un modo de ser empresarios y editores que no reconocemos ni aceptamos como propios. Con toda seguridad la autenticidad, la integridad, el rigor y la firmeza se volverán a buscar y premiar en un mundo y en una España cada vez más necesitados de referencias éticas, morales, políticas y culturales. Valores todos ellos para nosotras innegociables". Vamos, que se puede deducir que la nueva dirección carece de autenticidad, rigor, firmeza, referencias éticas, morales, políticas y culturales. Esta Tercera no está en la versión de internet del periódico. Mal empezamos.

La Razón

"Illa desborda Sanidad de asesores en plena pandemia". Hombre, teniendo en cuenta que él no tiene ni pajolera idea, es el único ministerio en el que están justificados los asesores.

Francisco Marhuenda comenta el peñazo de los presupuestos. "El presidente del Gobierno es prisionero de su pacto con Podemos, pero también lo es Iglesias con respecto al PSOE. Más allá de las declaraciones grandilocuentes, con algún que otro exabrupto, propias de cualquier proceso negociador, al final tendremos presupuestos. Sánchez se reunió con Casado y con Arrimadas, la primera fue mal y la segunda muy bien, como era previsible".

"A pesar de todo, estoy convencido de que Sánchez atará corto a Iglesias. El líder de Podemos ha descubierto que las cosas se ven muy distintas cuando se está en el Gobierno". Claro, las cosas se ven distintas con chófer, coche oficial, casoplón en Galapagar, criadas, policías en tu puerta para cuidarte el jardín. Sí, deben se verse muy distintas a como las veía un profesor que vivía en Vallecas. Y hará lo que sea para seguir viéndolas así, lo que sea, hasta vender a su madre.