Anticorrupción solicita la imputación de Cospedal y Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la citación como investigados de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, según confirman fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital.

El supuesto espionaje al extesorero popular se investiga en denominada pieza Kitchen del caso Villarejo. Según avanzaba eldiario.es, los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano consideran que existen suficientes indicios para atribuir responsabilidades penales a ambos ex altos cargos populares. Ahora el magistrado García Castellón deberá decidir sobre la imputación de Cospedal y Fernández Díaz y en caso afirmativo, fijar una fecha para su citación.

A principios de este año el instructor imputaba al al ex secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez. Dicha imputación tuvo lugar tras la declaración del comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. García Castaño aseguró que seguía órdenes directas de Martínez en el operativo policial diseñado para recuperar los papeles del ex tesorero del Partido Popular.

Posteriormente, García Castellón levantaba el secreto sobre la documentación que el Ministerio del Interior le remitió acerca del espionaje a Bárcenas, una vez fue desclasificada por el Consejo de Ministros. El instructor respondía así a la petición del exnúmero dos de Interior, que había pedido declarar sobre materia reservada después de que los investigadores se incautaran de su teléfono móvil el día antes de la entrada en vigor del estado de alarma.

Precisamente, los fiscales Anticorrupción del caso que aún sigue secreto habrían solicitado la imputación de Cospedal y Fernández Díaz tras estudiar la información incautada a Martínez en su teléfono.