'La Razón' intenta intimidar a Arrimadas con burdas mentiras y amenazas

El Mundo

Rosell sigue dando vueltas a la negociación del presupuesto, o lo que sea eso que está haciendo Sánchez, tras la reunión con Rufián. "Si Sánchez se deja presionar por Iglesias hasta el punto de convocar de nuevo la mesa extraparlamentaria de la vergüenza con el separatismo, es obvio que Arrimadas debe bajarse de la negociación presupuestaria so pena de traicionar todo aquello por lo que fue fundado Cs. Precisamente la virtud de su audaz gesto de colaboración con alguien como Sánchez solo se justifica, como ella ha recordado, por el efecto de limitar la influencia de Podemos en la acción de gobierno y cortocircuitar la de Rufián y Otegi". Bueno, no nos precipitemos. Sánchez le saca a Rufián el caramelito de la dichosa mesa cada vez que se reúne con él. Y hasta ahora.

Federico Jiménez Losantos dice que lo de los presupuestos "es embeleco y propaganda". Chorradas para entretenerse. "Casado fue a decir que no, pero con una larga lista de síes. Lo cornearon igual. Inés fue a decir sí, sí, sí hasta el final y pidió una tregua política, o sea, un chupete para los españoles, que lo que necesitan es política sin tregua contra estos rufianes. Ninguno le preguntó a Sánchez si respalda a Iglesias al calificar de vergüenza que cuatro presidentes del gobierno rechacen que Argentina pueda juzgar los crímenes del franquismo. Les hubiera contestado: '¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso'. Pero ¿qué costaba preguntar? Cada día tenemos más Gobierno y menos oposición".

El País

"Sánchez pacta con ERC convocar este mes la mesa sobre Cataluña". Ya, ya. Hemos perdido la cuenta de las veces que le ha vendido esa mesa al pobre Rufián para tenerlo quietecito.

"Madrid limita la vida social ante el avance del virus" tras "la presión de las autonomías limítrofes". Bien está buscar soluciones en lugar de atacar al vecino. Máxime cuando son las autonomías limítrofes las que vienen a Madrid a trabajar. ¿Y si los contagios han aumentado porque han vuelto los castellano manchegos que se fueron a sus pueblos de vacaciones? ¿Y los que van y vienen desde Toledo, Segovia, Guadalajara? "La idea es que lugares muy interconectados tengan estrategias similares para luchar contra el virus". Pues eso, a trabajar para solucionar los problemas de los ciudadanos, que para eso los pagamos, no a sembrar cizaña como ha hecho García Page, que debería haber dimitido ya. Se encarga de señalar El País que "no es casualidad que Madrid fuera una de las más golpeadas por la primera ola de contagios de la primavera". Hombre, es la capital del país, lo raro hubiera sido que el epicentro del virus hubiera estado en Villatempujo de Abajo. Y no, señor Page, no cultivamos coronavirus en el Retiro.

ABC

"Madrid se blinda para frenar la nueva ola de la pandemia". "La comunidad prohíbe las reuniones de más de diez personas, los bailes en las bodas y restringe la asistencia a misas y funerales en pleno ataque del Gobierno". Bien. Lo mismo habría que prohibir también que los manchegos se desplacen a Madrid para tranquilizar a su presidente.

Luis Ventoso comenta el trasiego de Sánchez. "El miércoles recibe a Casado. El jueves, a Rufián. Con la amoralidad táctica marca de la casa, en el fondo acaba demandándoles a ambos lo mismo, que mantengan en el poder a Mi Persona a cambio de nada. Arrimadas, tan bienintencionada como políticamente pipiola, se pone al servicio de Mi Persona. Invocando el bien general del país. Pero el hombre de goma no tarda un suspiro en metérsela doblada a Ciudadanos: cordialísima reunión ayer con Rufián en La Moncloa". Seguro que Inés estaba al tanto, Luis, no creo que le coja de sorpresa.

"Iglesias observa todo el juego de manos con indiferencia, tan solo con algún que otro aspaviento testimonial para cumplir con lo que queda de su menguante parroquia. Lo único que realmente le importa es conservar los carromatos de lujo que les ha conseguido Mi Persona a él y a su mujer". Acabará afiliándose al PSOE, al tiempo.

La Razon

"Sánchez da a ERC otra mesa de diálogo para sacar los presupuestos". Otra mesa de diálogo virtual, querrá decir. Como dice el editorial, "hasta que no se ponga sobre el papel, negro sobre blanco, las líneas maestras del proyecto de PGE, con el techo de gasto y el cálculo de los ingresos fiscales que se pretenden obtener, todo se escapa en especulaciones inútiles". Reuniones, ruedas de prensa, comunicados, tontunas para salir en la tele.

Al director de La Razón, Francisco Marhuenda, le gusta organizar cacerías contra políticos casi tanto como a su hermano de empresa de La Sexta, Ferreras. Cifuentes, Cayetana… Ahora le toca a Arrimadas.

La columna de Iñaki Zaragüeta, repleta de mentiras y datos falsos para atacar a la líder de Ciudadanos es para echarse las manos a la cabeza.

"Recordemos que Cs ya fue castigado cuando el entonces líder, Rivera, pactó la investidura de Sánchez, programa de gobierno incluido, un acuerdo contra natura ya que el PP había ganado las elecciones con 123 escaños frente a los 90 socialistas y los 40 naranja". Se refiere al conocido como Pacto del Abrazo firmado por Sánchez y Rivera tras las elecciones generales de 2015, cuando Rajoy le dijo al Rey que no podía formar gobierno y se sentó a esperar a que el PSOE le diera sus votos. "El castigo de los votantes a aquella operación se plasmó en la deriva hacia el abismo político. Tanto que aquel grupo de 40 diputados de 2015 se redujo a diez en 2019". Señor Zaragüeta, se puede criticar, se puede discrepar, pero mentir con esta desvergüenza, manipular y esconder datos no es muy profesional. Porque Ciudadanos no fue castigado por ese acuerdo con Sánchez. Al no ser posible formar gobierno, esas elecciones se repitieron el 26 de junio de 2016. Cs sacó 32 diputados, con los que gobernó Rajoy hasta la moción de censura. ¿Sí o no, señor Zaragüeta? El domingo 18 de abril de 2019 se celebraron nuevas elecciones. Ciudadanos sacó nada menos que 57 diputados. ¿Ese es el castigo, señor Zaragüeta? La razón por la que fue castigado Rivera fue precisamente por negarse a pactar con Sánchez con esos 57 diputados para evitar la entrada de Podemos en el Gobierno. Fue esa decisión, no el Pacto del Abrazo, lo que empujó a Cs hacia el "abismo político" en las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando se quedó con 10 diputados. Por eso dimitió Albert Rivera. No me cabe en la cabeza cómo se puede mentir con tanto desparpajo y quedarse tan tranquilo.

También Abel Hernández acosa a Arrimadas, pero se conforma con amenazarla. "En algunos mentideros de Madrid ha corrido la voz de que Rivera vuelve. ¡Con Sánchez e Iglesias no!, dicen los de Rivera, que no se fían un pelo ni quieren contribuir con la bandera blanca al apalancamiento de la banda en el poder". Vamos, que a Marhuenda y su banda lo que les interesa es que se mantenga el gobierno social comunista separatista proterrorista porque creen que es lo que conviene a Casado. Pues muy bien, pero sin burdas mentiras por favor.