El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado "entre 2.000 y 2.500" los docentes que tienen que someterse a una PCR tras dar positivo en alguno de los más de 66.000 test serológicos programados por la Comunidad antes del regreso a aulas.

Si finalmente dieran positivo en coronavirus con las PCR que han empezado a realizarse este sábado serían sustituidos por interinos, adicionales a los 10.610 profesores que la Comunidad tiene previstos contratar, ha confirmado Ossorio.

Hasta el momento se han realizado 66.000 pruebas entre los 72.000 docentes convocados. Esto supone, en palabras del consejero, que está acudiendo "el 90 por ciento" de los docentes, algo que "satisface" a la Comunidad.

"Cuantos más vayan, más seguridad", ha resumido. Una vez más, Ossorio ha pedido disculpas por las colas del primer día, cuando "hubo gente que tuvo que esperar muchas horas" aunque el resto de jormadas han discurrido "con absoluta normalidad".

El titular de Educación ha descrito como un "reto complicado" la práctica de estos test entre la comunidad educativa --no circunscrita a los docentes sino ampliada a personal administrativo o al personal de los comedores-- dado que "se incorporaron de sus vacaciones el martes pasado". Y lo han hecho "sin escatimar recursos".

La incorporación de los docentes adicionales

Ossorio ha indicado que entre el viernes y el sábado se ha procedido a la asignación definitiva de los docentes adicionales a los centros. Será el lunes cuando la Comunidad examinará las bolsas de interinos conociendo exactamente los profesores que van a cada centro, "de modo que el martes ya puedan acudir al centro educativo, cuando comience el curso". El titular de Educación ha puntualizado que el grueso de los 10.610 profesores adicionales se incorporarán ahora.

Además la Comunidad realizará pruebas a grupos de riesgo, igual que a los profesores que ahora se incorporarán. "Ya alguno de los que se les había llamado el jueves y viernes fueron a hacerse las pruebas", ha indicado.

Ratio de veinte alumnos

El consejero ha remarcado que ya a primeros de julio se puso sobre la mesa la necesidad de una vuelta a las aulas presencial y si era necesario con un escenario 2, que supone la reducción de la ratio de las clases con un tope de 20 alumnos por aula, instrucción "ya trasladada a los docentes" por entonces.

Ossoro reconoce que "es complicado" rebajar ratios cuando en Madrid estaba en los "25, 30, 35 alumnos". Para eso los centros educativos están buscando espacios adicionales en sus instalaciones. De no encontrarlas podrán echar mano de los espacios que están poniendo a disposición los ayuntamientos a la Comunidad.

El consejero también ha incluido la adquisición de 260 módulos prefabricados en una primera fase, unido a la opción de instalar mamparas individuales para los alumnos.

Huelga educativa

Ossoro ha hecho a las familias un "llamamiento a la tranquilidad y al sentido común" dado que han reforzado las medidas ideadas "de manera muy poderosa" ante la evolución de la situación sanitaria.

"España no se puede parar, la educación no se puede parar y más cuando la OMS dice que la vacuna puede que no sea la solución definitiva y vamos a tener que convivir con esto", ha planteado el consejero.

El titular de Educación entiende que "se puede producir algún contagio". "Esperemos que no, pero alguno se producirá. Hay que tener en cuenta que los alumnos lo padecen y contagian menos pero tenemos la experiencia de otros países, que han cerrado algún centro pero el sistema educativo sigue funcionando", ha defendido.

En cuanto a la huelga educativa convocada por los sindicatos, Ossorio ha cuestionado que se anunciara ya en junio, cuando "no conocían el protocolo y no había rebrotes". "Era un tema estrictamente político", ha reprochado.

Cree el consejero que a los sindicatos "seguro que les ha soprendido el plan" de la Comunidad. "Ellos nunca pensaron que íbamos a poner sobre la mesa un plan tan completo, con tantos docentes, de nuevas aulas... Les llamaría a la sensatez y a la responsabilidad porque España y las familias ya tienen bastantes problemas. No añadamos más y no convoquemos huelgas en algo tan sensibnle como el mundo educativo cuando se tiene un plan incontestable", ha terminado.

Reunión con Page y Mañueco

El consejero también se ha referido a la reunión en la que mañana lunes participará con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, promovida por la madrileña Isabel Díaz Ayuso, para trabajar conjuntamente frente al coronavirus.

"Es una gran idea. Somos tres comunidades limítrofes que compartimos muchísimas cosas porque hay alumnos de ellas en nuestras universidades, en nuestros coles. Hay muchos trabajadores que vienen a Madrid, muchos pacientes que vienen a hospitales de Madrid. Es una idea extraordinaria que mañana nos reunamos y hagamos protocolos comunes", ha sostenido Ossorio.