"El problema no es mío, es tuyo con Podemos": la frase de Casado a Sánchez que frenó la renovación del CGPJ

Hasta que en agosto saltase por los aires la posibilidad de acuerdo, durante los meses anteriores, dos hombres de la confianza de Pedro Sánchez y Pablo Casado habían estado negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En julio, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López, habían incluso alcanzado "principios de acuerdo" y se barajaban los primeros nombres. No solo para el CGPJ, también se entró en la renovación del Tribunal Constitucional, del consejo de RTVE y del Defensor del Pueblo. Casado y Sánchez se intercambiaron entonces unos mensajes de texto en los que el líder del PP confirmaba que se podía dar el pacto entre las dos grandes formaciones para el Poder Judicial.

Fuentes el PP incluso afirmaban en julio que "la renovación del CGPJ se iba a hacer durante las vacaciones" para levantar el menor "ruido" posible. Pero lo sucedido en el mes de agosto hizo que el Partido Popular se echase atrás.

Agosto, el mes que acabó con el acuerdo

El día 3 de ese mes, Juan Carlos I comunicó a su hijo su decisión de trasladarse fuera de España. Unas horas después, Podemos arremetía contra el Rey emérito e instaba a la Justicia a evitar su salida de España. El socio de Sánchez, Pablo Iglesias, utilizaba esa salida de España para cuestionar a Felipe VI diciendo que la monarquía se encontraba en una "posición muy comprometida". En el PP comenzaron a retroceder.

Tan solo unos días después, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputaba a Podemos como persona jurídica y a parte de su cúpula, dentro de la causa en la que se investiga la financiación del partido morado, que según su ex abogado José Manuel Calvente, podría ser objeto de delitos de malversación y administración desleal. El PP se convenció entonces de que la renovación con el PSOE y "sus socios" del CGPJ se antojaba "imposible".

Pero agosto no acabó ahí. El día 17, Casado decidió sustituir a su portavoz en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo. Entonces, la diputada afirmó que no era partidaria de un pacto con el PSOE "para el reparto de cargos de la Justicia". El temor a la crítica mediática hizo que Casado finalmente se convenciera de que no podía renovar el CGPJ con este Gobierno, por ahora.

En su última reunión en La Moncloa, celebrada el pasado miércoles 2 de septiembre, Casado le trasladó a Sánchez la siguiente frase: "El problema para la renovación de los órganos constitucionales no es mío, es tuyo con tus socios de Podemos".

Este lunes arranca el nuevo Año Judicial al que Pablo Casado asistirá sin intención de cambiar su postura, por ahora.

Fuentes de la negociación aseguran que el PP no retomará la negociación hasta que "Podemos sea excluido", no obstante, dicha negociación entre populares y socialistas se da por hecho y sólo es cuestión de tiempo. Las mismas fuentes apuntan que hasta ahora sólo se habían producido "aproximaciones" en la negociación y que toda la información relativa a nombres y número de vocales del CGPJ repartidos son pura "especulación".