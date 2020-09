Iglesias vincula la negociación de los Presupuestos con la "dirección republicana" de España

Pablo Iglesias insiste en negociar los Presupuestos Generales del Estado con la mayoría de la investidura, que incluye a los separatistas catalanes y a Bildu, y orillar así a Ciudadanos. En una larga entrevista exclusiva con Público, el vicepresidente segundo del Gobierno va más allá y vincula las próximas Cuentas Públicas a la "dirección republicana" en la que a su juicio va la "proyección hacia el futuro" de nuestro país.

"Hay que hablar con todos, buscar elementos de acuerdo y explicar que éste es un contexto sin precedentes, con unos desafíos históricos para España, pero también para Catalunya y para Euskadi; también para un país que se ve a sí mismo en la diversidad, en una proyección hacia el futuro que creo que va en una dirección republicana, en el sentido de construir un Estado que sea mucho más integrador porque respeta y cuida la diferencia" argumentaba Iglesias, que el pasado doce de julio sufrió un batacazo electoral sin precedentes en las elecciones vascas y gallegas, allí donde el nacionalismo izquierdista de Bilbu y el BNG obtuvo grandes éxitos en las urnas.

Iglesias reflexiona sobre la precaria mayoría parlamentaria de PSOE y Podemos y pide que la negociación presupuestaria sea el punto de inicio de un entendimiento con los nacionalistas y separatistas de mucho más largo alcance.

"Aquí y ahora no nos jugamos solamente los presupuestos, ni esta legislatura; nos jugamos también quién va a estar en la dirección del Estado de este país en las próximas décadas. Y ahí hay que reconocer la pluralidad de lo que vota la gente. El Partido Socialista ha tenido muchos votos, nosotros hemos tenido tres millones de votos, pero con eso no hay suma parlamentaria. Hay que contar con aliados que, además, expresan una España muy plural y muy compleja" sentencia el líder de Podemos en la entrevista con Público, en la que en todo momento deja claro que, a su juicio, no hay ninguna negociación del Gobierno con Ciudadanos, pese a lo dicho la semana pasada por Inés Arrimadas tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

"Creo que Arrimadas ha sido muy clara: ‘Nosotros lo que queremos es minimizar el impacto político de una de las fuerzas que está en el Gobierno’. Yo le agradezco la coherencia, pero quien dice que su objetivo político es que las ideas de Unidas Podemos, que es una fuerza que gobierna en España, no se noten en los presupuestos, creo que se está excluyendo de negociar unos presupuestos con un Gobierno del que forma parte Unidas Podemos" señala el vicepresidente segundo, quien asegura que los grupos parlamentarios serán llamados a negociar una vez que él mismo y Sánchez presenten conjuntamente en público el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.