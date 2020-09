El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes la recepción del whatsapp del líder del PP, Pablo Casado, y del que da cuenta el diario El País. En una entrevista a TVE, Sánchez ha confirmado que "esos contactos se produjeron en el mes de agosto" y "también ha confirmado que esos contactos fructificaron en acuerdos prácticamente al 90%" para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, según ha explicado el jefe del Ejecutivo, "inexplicablemente el PP durante el mes de agosto rompió esos acuerdos", algo que "tendrá que explicarlo el PP". Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital apuntan al cese posterior de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que habría paralizado esas conversaciones precisamente porque la exportavoz señaló que sin ella sería más fácil el entendimiento con el Gobierno para esa renovación.

El presidente Sánchez no ha querido mencionar a Álvarez de Toledo pero sí ha hecho un llamamiento al PP y ha asegurado que tiene un plan B: "He hablado con todos los grupos parlamentarios para que, dado que el PP se instala en el bloqueo, se autoexcluye de cualquier tipo de consenso, articulemos mayorías que permitan el desbloqueo de las instituciones. Y esperemos que a lo largo de los próximos meses podamos resolverlo".

Sánchez insistió en presionar al PP advirtiendo de que "desde luego el Gobierno de España no va a aceptar el bloqueo institucional, y va a apelar a una mayoría parlamentaria alternativa, por parte de un partido político que no ha aceptado el resultado electoral".

Una estrategia de presión cuya guinda puso el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, desde Ferraz. De vuelta a la sala de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del partido, el número tres del PSOE atizó a Casado por "confirmar por wattsup al presidente que desbloquearía la renovación de los consejos de estado y se echó atrás, después de haberse comprometido, por la presión de la ya ex portavoz Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cuanto vale su palabra? ¿Cuánto vale su determinación? Y si el temor a los halcones de su partido y de Vox pesan más que los compromisos de Estado...".

Ábalos también se refirió al comunicado hecho público este lunes por el PP como una "excusa tremendamente forzada y paradójica" la vinculación del bloqueo con los ataques de Podemos a la monarquía "porque si lo que pretenden es defender el orden constitucional defendiendo la monarquía no entiendo porque no defienden el orden constitucional a través de la renovación de los órganos del poder judicial. ¿Por qué abre entonces el río revuelto? No tiene ningún sentido".

Y se preguntó, para rematar y apuntalar la estrategia, si "cuando el señor Casado cuestiona la legitimidad a la coalición de Gobierno para justificar su boicot permanente, ¿quiere decir que sólo permitirá la renovación y sólo arrimará el hombro si gana él? ¿Tiene que ganar el PP para que no se bloqueen las instituciones?".