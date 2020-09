Casado se desvincula de Kitchen: "Yo era un diputado por Ávila y no tenía responsabilidad en el partido"

"En esos años, yo era un diputado por Ávila y no tenía ninguna responsabilidad en el partido". Con estas palabras, Pablo Casado ha querido desvincularse de la operación Kitchen después de que el ex número dos de Interior con Jorge Fernández Díaz apuntase a la implicación de la cúpula de Rajoy en el espionaje a Bárcenas. Según el líder del PP, se trata de unos hechos "de tiempos muy pasados" y los afectados ya no están en la cúpula de Génova. "A Pedro Sánchez nadie le responsabiliza del caso Roldán, pues a mí ahora tampoco", ha sentenciado.

El presidente del PP ha asegurado en una entrevista en El Mundo que desde que llegó al poder "siempre ha apostado por la ejemplaridad y la máxima firmeza", y ha pedido a Podemos y al PSOE "igualdad de trato" tras las críticas que han vertido este martes contra ellos. "Estamos oyendo a gente de Podemos que están imputados atacándonos", se ha mostrado sorprendido.

Tras ello, ha insistido en la necesidad de "reafirmar la presunción de inocencia porque en el PP hemos visto como investigaciones que han tenido mucho eco periodístico en las fases iniciales como la de los ordenadores, al final, han quedado en nada. En este caso, simplemente es la Fiscalía la que pide estas acusaciones", ha añadido.

CGPJ

El líder de los populares también se ha referido en esta entrevista a la polémica suscitada por las negociaciones truncadas con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Pablo Casado ha criticado que el presidente del Gobierno "filtrase" a los medios el mensaje de WhatsApp en el que, según dicen desde el Ejecutivo, el presidente del PP acepto la renovación del CGPJ.

Casado ha explicado que en ese texto, "simplemente autoricé a los interlocutores sin entrar en nada de lo que me estaba diciendo". Para demostrarlo, ha pedido a Sánchez que "publique el WhatsApp que me mandó, que era de cuatro párrafos, y las dos líneas que yo le contesté".

En cualquier caso, Casado ha reiterado que el PP se niega a negociar los nombramientos pendientes en el CGPJ con Podemos por su imputación y por sus ataques a los órganos constitucionales.

Álvarez de Toledo

Dejando atrás la actualidad, el líder del Partido Popular se ha referido también a la destitución de la que fuera su portavoz en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, el pasado mes de agosto.

Según Casado, "nunca había apostado tanto ni con tanto riesgo por alguien en mi vida política". El líder del PP ha añadido que si hicieran "unas primarias" en su formación, "probablemente no hubiéramos sido muchos los que hubiésemos apostado por esa portavocía".

"No pido nada a cambio más que no se manipulen conversaciones privadas y que el proyecto no se vea perjudicado", ha proseguido Casado que ha sentenciado que "la libertad tiene que ser compatible con un proyecto común, que está basado en los órganos de decisión".