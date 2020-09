La crisis del coronavirus está tensando las costuras democráticas de España en un momento de debilidad institucional y con un Gobierno sostenido por los comunistas de Podemos y el separatismo catalán y vasco. Para intentar salvar los muebles, Pedro Sánchez agita ante Ciudadanos y el PP la promesa de la llegada de ayuda económica desde la Unión Europea que está condicionada a la aprobación de unos PGE que superen los de Cristóbal Montoro de 2018.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha dicho que España "necesita un presupuesto con urgencia" y ha señalado que es difícil tener un presupuesto, un Gobierno que lo apoye y una mayoría para aprobarlo cuando "hay una parte del Gobierno que no cree en un presupuesto condicionado por Ciudadanos".

"España necesita unos presupuestos porque, si no hay presupuestos, no hay dinero de Europa" ha remarcado el político de Cs que cree es necesario aprobarlos porque "la situación que va a vivir este país en los próximos meses va a ser dramática". En especial "con un Gobierno que cree que cuanto peor, mejor" y con "un presidente experto en trasladar las responsabilidades hacia los demás".

Para Igea "lo más peligroso" que ha oído es que "el reparto del dinero de Europa lo va a llevar Iván Redondo" y ha asegurado que Ciudadanos "no debe prolongar a nadie en el poder". Sobre el papel del partido de Inés Arrimadas en la negociación de los presupuestos ha dicho que no van a aprobar "cualquier cosa a cualquier precio" y que siguen teniendo "líneas rojas" respecto al independentismo. El político no cree que "podamos a apoyar a nadie que mantenga una mesa de secesión o un proyecto de acabar con la nación".