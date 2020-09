La Fiscalía propone multar con 4.500 euros a los acusados del escrache a Marcos de Quinto

(I) Desde enero de 2014 llevo sufriendo el acoso de un grupo mafioso-sindical que sabe de sobra que yo nunca he sido parte del litigio que utilizaron para alcanzar el estrellato mediático que ahora añoran.

Me han insultado, me han amenazado, llenaron de pegatinas mi urbanización. pic.twitter.com/MorM7pGaXO