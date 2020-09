Los pediatras alertan sobre las cuarentenas y el cierre de aulas: "Va a ser la tónica general"

Después de que la semana pasada una guardería de Benacazón se viese obligada a cerrar sus puertas tras confirmarse el positivo por coronavirus de su directora, son muchos los padres que se preguntan si ese va a ser el pan de cada día a lo largo del curso que acaba de comenzar. La presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) así lo confirma: "Paciencia, porque esa va a ser la tónica general los próximos meses".

Especialmente complicado lo tendrán las familias de los más pequeños, ya que, según Concha Sánchez Pina, "si todos los inviernos los niños de 1 o 2 años van una semana a la guardería y otra se quedan en casa, ya sea por catarro de vías altas o por pequeñas bronquitis, este año, encima, tenemos la covid".

Aun así, la doctora llama a la calma: "La mayoría de los niños son asintomáticos y lo normal es que no pase nada. En general, no presentan cuadros peligrosos y la mayoría lo pasarán, no ingresarán y su sistema inmunitario se volverá más fuerte".

Sin embargo, no sólo los casos positivos ocasionarán problemas y preocupaciones. También los sospechosos. El protocolo que colegios y escuelas infantiles están trasladando a los padres pasa por prohibir asistir a clase a cualquier alumno con una temperatura superior a 37,2º, cuando los pediatras recuerdan que, según Sanidad, para que una persona sea considerada sospechosa, ésta ha de sobrepasar los 37,5º.

Llegado el caso, los centros educativos instan a los padres a llamar al centro de salud para que sea el médico el que determine qué debe hacer, y aquí la polémica también está servida. Los pediatras de Atención Primaria aseguran que se va a intentar hacer una PCR a todo niño que presente fiebre sin causa aparente. Si da positivo, tanto él, como su entorno y el resto de alumnos y profesores con los que haya tenido contacto directo deberán someterse también a una prueba y guardar cuarentena, pero… ¿Qué pasa si da negativo? Los centros educativos esperan que sean los pediatras los que prescriban cuándo se puede volver a clase. Sin embargo, Concha Sánchez Pina niega la mayor: "Nosotros podemos certificar lo que sabemos, pero no lo que no sabemos. No es nuestra labor decir cuándo pueden ir o no al colegio, porque no lo sabemos". En líneas generales, se suele recomendar a las familias que esperen a que el niño pase 24 horas sin fiebre después de dejar de tomar antipiréticos, pero, en esta situación, la Presidenta de la AEPap asegura que nadie puede determinar si existe un riesgo: "Es responsabilidad de los padres, no de los pediatras, decidir cuándo vuelve y cuándo se queda en casa".

Sánchez Pina reconoce que es un tema muy controvertido pero, aunque dice entender la situación de agobio de los padres, asegura que la de los médicos es exactamente la misma. En este sentido, la doctora advierte de que va a ser un otoño complejo: "Estamos empezando el colapso y en algunos sitios, como en Madrid, ya hay centros de salud colapsados".

Por todo ello, los pediatras de Atención Primaria reclaman más profesionales, más líneas telefónicas, recursos online y que haya más rastreadores, ya que, según Sánchez Pina, "hay pediatras que tienen que hacer de rastreadores y eso les quita mucho tiempo de atender a las familias". A estas últimas lo que les piden es comprensión y, sobre todo, que eviten por todos los medios acudir presencialmente a los centros de salud sin haber llamado previamente. De esta forma, se evitarán aglomeraciones, contactos innecesarios y poner en riesgo a unos profesionales a los que, de otra forma, advierten, les resultaría muy complicado ponerse un equipo de protección cada vez que se presenta un caso sospechoso sin previo aviso.