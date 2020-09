El fiscal jefe Anticorrupción Luzón dirigirá el interrogatorio a Calvente en lugar de Stampa y Serrano

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dirigirá el interrogatorio al exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, en el marco del caso Dina en lugar de los fiscales de la causa Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

Calvente está citado este jueves para declarar como testigo por videoconferencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El exletrado del partido morado deberá aclarar si Pablo Iglesias era conocedor en el año 2016 de que su exasesora Dina Bousselham era la autora de la filtración de los mensajes de Telegram del partido publicados en Okdiario. El líder de Podemos aseguró al magistrado García Castellón el pasado año en su declaración que todo se trataba de una supuesta trama de las cloacas policiales dirigida por el comisario José Villarejo.

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital descartan que la decisión esté relacionada con la investigación de la Fiscalía de Madrid al fiscal Ignacio Stampa por el escándalo con la letrada de la formación morada, Marta Flor, que podría evidenciar la connivencia entre el Ministerio Público y Podemos.

No obstante, las mismas fuentes no aclaran cuáles son las razones concretas que llevan al fiscal jefe Anticorrupción a adoptar dicha decisión. "Se trata por diversas cuestiones, pero ninguna concreta", añaden. De esta forma, se evitará el "incomodo" encuentro entre Calvente y los fiscales Stampa y Serrano. La tercera protagonista de esta delicada historia, Marta Flor, también podría ser relavada en la comparecencia por otro letrado de Podemos.

Actualmente, la Fiscalía Provincial de Madrid realiza una investigación al fiscal Stampa por un presunto delito de revelación de secretos. Unas pesquisas iniciadas después de la denuncia presentada por Vox, tras desvelarse en los medios de comunicación los mensajes de la abogada de Flor sobre Stampa en el chat jurídico de Podemos.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía de Madrid habría tomado ya declaración a dos personas por este caso. El instructor es el teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que "una vez practicadas las pertinentes, las elevará a la Jefatura con el correspondiente resumen-propuesta".

Mientras tanto como desveló LD, Calvente está recibiendo "coacciones" de dirigentes de la formación morada para no declarar contra Iglesias y que guarde silencio acogiéndose a su secreto profesional como abogado. El exletrado de Podemos se plantea denunciar los hechos ante el propio magistrado García Castellón.

Los mensajes sobre Flor y Stampa

Tal y como publicó este diario, el abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, reprendió el 8 de febrero de 2019 a su entonces compañera del equipo jurídico de la formación morada, Marta Flor, por querer enviar "extraoficialmente" información sobre el caso Dina a los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

Además, Flor aseguraba el 14 de junio de 2018 en el chat jurídico del partido que el fiscal Stampa le había escrito un mensaje, trasladándole que si Podemos recurría una decisión judicial, recibirían el apoyo de la Fiscalía. La abogada se refería a Stampa en todos sus mensajes con el sobrenombre de "Ironman".

El 14 de mayo de 2018, Marta Flor escribía a sus compañeros del Equipo Legal de Podemos sobre Stampa asegurando: "Esta mañana he abierto un chat con Ironman para pasar una cosa que habíamos hablado de la doctora Pinto x lo que ya empezamos a tener más contacto...y hablaron de reunirse cada 15 días...". Tres días más tarde, el 17 de mayo, Flor escribe: "El Fiscal me ha escrito para decirme que no se ve bien el archivo que le mandé y que se lo lleve en Pen Drive ... Es la oportunidad ... Alejandro (Alejandro Gámez) puedes coger el pendrive u hoy o mañana vamos a verles?".