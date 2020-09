Calvente asegura al juez que Iglesias hizo "un montaje" con el caso Dina y "mintió" en su declaración

El exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, ha afirmado en sede judicial que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hizo "un montaje" con el caso Dina y "mintió" al magistrado instructor en sede judicial durante su declaración del pasado mes de marzo de 2019, según adelanta Libertad Digital.

Calvente ha decidido declarar este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco del caso Dina, según las fuentes consultadas por LD. La declaración del exletrado de la formación morada está siendo "muy dura" contra Pablo Iglesias.

El que fuera coordinador del equipo jurídico de la formación morada está declarando por videoconferencia desde Barcelona en calidad de testigo. Calvente está asegurando que Pablo Iglesias era conocedor en el año 2016 de que su exasesora Dina Bousselham era la autora de la filtración de los mensajes de Telegram del partido publicados en Okdiario. El líder de Podemos aseguró al magistrado García Castellón el pasado año en su declaración que todo se trataba de una supuesta trama de las cloacas policiales dirigida por el comisario José Villarejo. "Mintió sabiéndolo", ha afirmado Calvente en su declaración.

Tal y como desveló este diario, Calvente ha recibido "coacciones" de dirigentes de la formación morada desde hace más de un mes para no declarar contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en el marco del caso Dina. "Calvente está siendo coaccionado para que se acoja a su secreto profesional como letrado para no declarar en la Audiencia Nacional y no señale a Iglesias en su comparecencia. A través de mensajes y llamadas telefónicas le trasladan que su declaración puede traer consecuencias negativas para muchas personas y que se puede volver contra él", aseguraban fuentes de su entorno.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, dirige el interrogatorio al exletrado de Podemos en lugar de los fiscales de la causa Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Actualmente, la Fiscalía Provincial de Madrid realiza una investigación al fiscal Stampa por un presunto delito de revelación de secretos. Unas pesquisas iniciadas después de la denuncia presentada por Vox, tras desvelarse en los medios de comunicación los mensajes de la abogada Marta Flor Núñez sobre Stampa en el chat jurídico de Podemos.