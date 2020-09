El PP se inclina por el "no" a la moción de Vox aunque esperarán a ver la propuesta de Abascal

A pesar de que la moción de censura que ha propuesto Vox no tiene posibilidad de salir adelante, en el Partido Popular debaten cuál tiene que ser su voto. Desde Génova ya anunciaron que no iban a apoyar esta iniciativa de los de Santiago Abascal, pero ahora la discusión es si decantarse por el no o quedarse en la abstención. La decisión no se tomará hasta que no se vea el texto completo de la propuesta pero la cúpula de la formación se decanta por el voto negativo.

Desde que el líder del Vox la anunciase, en el PP son muchos los que vieron en esa moción una operación para poner contra las cuerdas a Pablo Casado más que un movimiento para perjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez. "Es una maniobra que refuerza al Gobierno", aseguran. Por ello, son muchos en Génova los que se inclinan por el "no" a esta iniciativa que todavía no tiene fecha de debate.

Este lunes, en una entrevista en COPE, Pablo Casado evitaba aclarar si el sentido de su voto será negativo o abstención. Eso sí, apuntaba: "Creo, como decía Ortega, que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía". "Y una moción de censura en el ordenamiento jurídico español no es para echar un Gobierno, es para nombrar un Gobierno. No es para convocar elecciones, es para nombrar un nuevo Ejecutivo", ha añadido.

Casado ha explicado que ahora, lo que quiere hacer es "echar a Sánchez en las urnas" y ha defendido hablar de lo que "importa" a los españoles: "La economía real, las pensiones o de la incertidumbre de los padres ante la vuelta al cole".

La abstención

Pero en el PP también hay diputados que apuestan por la abstención. La exportavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, apostaba por esta opción en una entrevista en la Ser: "Es la alternativa más razonable".

"No se puede apoyar al presidente Sánchez, pero tampoco al candidato Abascal para ser presidente del Gobierno", ha señalado. En esta misma línea, otras voces del PP apuestan por al abstención "para no dar munición a Vox" y no mostrar un centro derecha "devastado".