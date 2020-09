Casado, sobre Kitchen: "Caerá quien tenga que caer"

Pablo Casado trata de tomar distancia de sus predecesores en la formación popular tras el estallido de la operación Kitchen. Para el líder del PP, la actual cúpula del partido "no tiene ninguna responsabilidad" con lo sucedido en la época de Mariano Rajoy con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior y supuesto espionaje a Luis Bárcenas.

Y Casado avisa: "Caerá quien tenga que caer. Estoy dispuesto a ser ejemplar y decir que quien la haga la va a pagar". En una entrevista en COPE, el líder del PP ha asegurado que "por ahora, no me preocupan" las informaciones sobre Kitchen "porque el señor Martínez no está afiliado al PP". Se refería así al ex número dos de Interior, Francisco Martínez, que en las últimas horas ha asegurado que está dispuesto a contarlo "todo" sobre su época con Férnandez Díaz.

"El mismo rasero para todos"

"Pero si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará y tomaré todas las medidas que nuestros estatutos contemplan. Pero, por ahora, ya tenemos mucha pena de telediario en cuestiones que quedan en nada", ha sentenciado Pablo Casado en la entrevista en la que también ha pedido se tome "el mismo rasero para todos".

"Por un mero escrito de la Fiscalía, que dirige Dolores Delgado, el PP lleva una semana contestando, cuando el tesorero de Podemos ha dicho que tienen una trama peor que Filesa", ha recordado Casado que también se ha preguntado si "alguien le está diciendo a Sánchez qué opina de Filesa, de los ERE o de los GAL".

Pide que se investigue la gestión de Sánchez

Pablo Casado ha asegurado que quiere que se investigue "todo", no solo aquello que afecta al PP, refiriéndose a la comisión de investigación en el Congreso que han impulsado PSOE y Podemos sobre el caso Kitchen.

En este sentido, el líder del PP también ha exigido "otra comisión de investigación" pero sobre "la pésima gestión de Sánchez" durante la pandemia. "Queremos investigar las responsabilidades del Gobierno, su negligencia y su incompetencia".