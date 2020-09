La negociación presupuestaria, no es ningún secreto, se juega a varias bandas, tantas o casi como tiene Pedro Sánchez para tratar de sacar adelante las que serían sus primera Cuentas Públicas como presidente del Gobierno. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, trataba de tomar este martes el timón de esas negociaciones anunciando sendos encuentros para este miércoles tanto con ERC, como confirmaba enseguida su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, como con Bildu.

La portavoz de los proetarras, Mertxe Aizpurua, confirmado ya el encuentro con el líder de Podemos y durante su intervención desde la tribuna de oradores en el pleno parlamentario, presumía de estar "condicionando" decía, "el Gobierno de España y las leyes que este Congreso aprueba". Iglesias trata así de seducir en la distancia corta a los dos actores principales de la "mayoría de la investidura" término utilizado hasta la extenuación por el líder morado y con el que intenta orillar la influencia de Ciudadanos.

Todo ello después de que Sánchez confirmase hace dos semanas, tras su primer encuentro con Inés Arrimadas en La Moncloa, una fluida interlocución que ya se había manifestado con motivo del apoyo del partido naranja a las prórrogas del estado de alarma, que tanto soliviantó el pasado verano a Podemos.

Los encuentros de Iglesias con los independentistas llegan el mismo miércoles en el que Arrimadas tiene ocasión, por primera vez desde que lidera Ciudadanos, de preguntar en la sesión de control del Congreso a Sánchez, justo una semana después de que el jefe del Ejecutivo, replicando precisamente a Rufián, volviese a sacar la artillería pesada contra Ciudadanos, afeándole de nuevo la célebre "foto de Colón" con PP y Vox de 2019.

Cs dice que la ministra de Hacienda es la "competente"

Este mismo martes, el portavoz parlamentario adjunto, Edmundo Bal, quien el jueves se reunirá con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, negaba legitimidad a Iglesias para negociar sobre los Presupuestos. "Los Presupuestos se tramitan por la ministra de Hacienda, los Presupuestos se tramitan por el ministerio que es competente" enfatizaba con redundancia el dirigente naranja.

Fuentes de Ciudadanos creen que más allá de las palabras de unos y otros Sánchez tendrá que elegir porque las dos vías para sacar sus primeros presupuestos, la de ERC y la suya, son, insisten, "claramente incompatibles".

Un criterio que no dudan en extender también a los cuatro diputados que le quedan al PdeCat, la antigua Convergencia, tras las últimas guerras intestinas entre Carles Puigdemont y el sector más proclive al ex presidente Artur Mas. Y es que aun sumando a Ciudadanos, y dando por supuesto que en ese caso ERC y Bildu no formarían parte de la ecuación, al Gobierno todavía le quedarían por convencer a un buen puñado de diputados para poder dar luz verde a las Cuentas Públicas.