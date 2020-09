Calvente: "Me dicen vamos a utilizar el caso Villarejo en beneficio político con los contactos de Flor en Fiscalía"

El exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, declaró en sede judicial que Podemos utilizó la estrecha relación de amistad de su letrada Marta Flor con el fiscal Anticorrupción, Ignacio Stampa, para beneficiar electoralmente a Pablo Iglesias: "Me dicen vamos a utilizar el caso Villarejo en beneficio político a través de los contactos de la Marta Flor con Fiscalía".

Calvente declaró como testigo durante 4 horas por videoconferencia desde Barcelona el pasado jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco del caso Dina.

Durante la comparecencia, Calvente recuerda su conversación con otro dirigente de Podemos en la que hablaron sobre la estrategia urdida en la formación morada cuando estalla el caso con el propio Iglesias. "Cuando se hallaron los archivos de Villarejo, aquí se abrieron tres posibilidades. Primero, Iglesias se ha acojonado. Si Villarejo tiene realmente cosas y esto se mete en una causa va a salir filtrado mañana y a ver el daño que se puede hacer. Segundo, podemos retomar el tema de las cloacas lo enlazo y demuestro que me han estado persiguiendo. Y tercero, vamos a utilizar esto para paralizar una causa en el Tribunal Supremo (Caso Granadinas contra Okdiario)".

"Este asunto era muy jugoso", añade, "pero yo fui víctima porque me opuse y no quise. A partir de ahí, se inicia un hostigamiento por una serie de cosas que han acabado siendo investigadas en el Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid".

Después el exletrado de Podemos se refiere a las comparecencias de Iglesias y Bousselham en sede judicial: "Yo veo que han mentido y no han dicho toda la verdad porque ocultan que las capturas las ha hecho Dina. Han ocultado datos importantes. Llamo y digo 'esto es una patraña'. Y me dicen, 'José Manuel no seas tonto, ya sabes cómo funciona esto'. Y yo digo, ósea lo que insinuaba Marta Flor lo habéis hecho y me cojo un cabreo de muy señor mío. Ahora entiendo porque me habéis apartado del caso, ahora entiendo porque Marta Flor me ha estado hostigando todo el año, por oponerme a esta mierda". Después continúa recordando lo que le decía su compañero: "'¿Por qué crees que el fiscal ha pedido a Iglesias? (citación como perjudicado) ¡No seas tonto!'".

"A ver José Manuel está Marta Flor, que explicación más quieres que te dé", recuerda Calvente que le dijo su compañero. "Es la Fiscalía la que presenta un escrito diciendo tómense declaración a Iglesias y a Dina como perjudicados para el 27 de marzo (2016). Todo se tramita en secreto entre Marta (Flor), Alejandro (Alejandro Gámez, abogado de Podemos) y los fiscales (Ignacio Stampa y Miguel Serrano)".

"A mí me dicen que se crea un comité de crisis entre Irene Montero, Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral para gestionar todo esto del caso Villarejo y es a partir de ahí cuando se diseña toda esta estrategia. La estrategia es muy sencilla. Es 'vamos a utilizar el caso Villarejo en beneficio político a través de los contactos de Marta Flor con Fiscalía conseguiremos que Iglesias participe (sea citado como perjudicado) que sea llamado a declarar. Si presentas un escrito puede tardar mucho, es mejor que Fiscalía lo pida", concluye.

Calvente ratificó además durante el interrogatorio uno por uno todos los mensajes del chat del equipo jurídico de Podemos en los que la abogada de Podemos, Marta Flor, presumía de su relación de amistad con el fiscal de la causa, Ignacio Stampa, y que podrían evidenciar una connivencia entre el Ministerio Público y la formación morada.