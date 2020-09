Los audios de la declaración de Calvente por el caso Dina: "El montaje era una cosa del señor Iglesias"

Libertad Digital publica los audios de la declaración de José Manuel Calvente en la Audiencia Nacional. El exletrado de Podemos afirmó en sede judicial que "el montaje" en el caso Dina "era una cosa del señor Iglesias".

Calvente declaró el pasado jueves como testigo durante 4 horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco del caso Dina. La declaración del exletrado de la formación morada fue "muy dura y contundente" contra Iglesias. Según Calvente, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la cúpula del partido urdieron "una patraña" y el propio Iglesias "mintió" al magistrado instructor durante su declaración del pasado mes de marzo de 2019.

Durante la comparecencia, el magistrado García Castellón pregunta a Calvente sobre una reunión mantenida por los integrantes del equipo jurídico. Calvente afirma que "si la información que tenía Okdiario que publicó procediera de una sustracción, lo hubiera publicado antes de las elecciones (26 junio 2016) para hacer daño a Pablo Iglesias, a Podemos en este caso. Ésa era la idea generalizada".

"He leído en prensa que el señor Iglesias declaró en esta pieza el 27 de marzo de 2019 que él pensaba que todo era una campaña de las cloacas para atacarle y que él desde el primer momento, lo pensó. Esa declaración no es veraz. Cuando la escuche, me di cuenta que todo esto era un montaje. Si hubiera sido un montaje porque ocultas que has encontrado una tarjeta en enero y no se lo dices al equipo legal para que montemos una querella", apunta el exletrado de Podemos.

"Si hubiéramos tenido esa tarjeta", añade, "hacemos una pericial e interponemos una querella ese mismo mes de enero (2016). Sin embargo, en julio (2016) nosotros navegábamos en las hipótesis, en las ideas y en las probabilidades. Sólo sabemos que hay una sustracción y no están diciendo que seguramente, posiblemente Okdiario haya accedido a la información robada. Pero en ningún momento tenemos unas pruebas sólidas de que eso sea así".

"Una compañera dijo yo esto convencida de que en esto no están Ignacio Cosidó, ni Jorge Fernández Díaz implicados, porque si lo estuvieran, yo no me imagino que no hubieran utilizado esa información antes del 26-J. Es absurdo, hubieran ido con toda la caballería contra él, pero salen 4 mensajes después de las elecciones. Además eran 4 mensajes, que eran 4 tonterías comparado con lo que podía haber salido. Y eso no lo digo yo, lo dice el señor Iglesias. El montaje era cosa del señor Iglesias", concluye.

El que fuera coordinador del equipo jurídico de la formación morada declaró por videoconferencia desde Barcelona y aseguró que Pablo Iglesias era conocedor en el año 2016 de que su exasesora Dina Bousselham era la autora de la filtración de los mensajes de Telegram del partido publicados en Okdiario. Un montaje del que era conocedora toda la cúpula del partido, incluida Irene Montero, el diputado Rafa Mayoral y el n°2 de Iglesias, Juanma del Olmo.

Recordamos que el líder de Podemos aseguró al magistrado García Castellón el pasado año en su declaración que todo se trataba de una supuesta trama de las cloacas policiales dirigida por el comisario José Villarejo. "Mintió sabiéndolo", ha afirmado Calvente en su declaración.