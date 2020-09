Sánchez echa en cara a Casado la "corrupción del PP" para no aclarar si hará recortes o si cesará a Iglesias

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha intentado este miércoles sin éxito que Pedro Sánchez aclare si va a congelar las pensiones, el sueldo de funcionarios o va a aumentar las cotizaciones a autónomos. Pero el presidente del Gobierno ha echado balones fuera y ha preferido cargar contra la "corrupción del PP" para no aclarar si hará recortes en los próximos meses y para exigir el apoyo de los populares para la renovación del CGPJ.

"Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del PP", ha sido la respuesta de Sánchez a Casado. En su réplica, el líder del PP ha recordado que el Gobierno tiene "a tres ministros del gobierno de los ERE" y a Podemos imputado, y ha preguntado a Sánchez por Pablo Iglesias: "¿Cesará a su vicepresidente si es imputado o unirá su destino a él?".

Sánchez tampoco ha respondido a esta pregunta y ha continuado con los ataques al PP: "Señoría, toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito: la Kitchen con la Gürtel. Lo saben en Barcelona, en Santander. ¡Y hasta en Ávila lo saben, hasta en Ávila!", ha señalado en referencia a la tierra por la que Casado fue diputado.

"¿Cómo pretende juzgar lo que pasó hace 80 años y tapar lo que sucedió hace 80 días?", ha continuado Casado preguntando. "El precio de su escaño azul lo vamos a pagar muy caro, porque en vez de aprovechar la bonanza que le dejamos, se fundió la caja para dopar sus campañas electorales", ha apuntado el líder del PP.

Pide a Casado que apoye la renovación del CGPJ

Pero Sánchez no ha dejado atrás su línea argumental ni tampoco su intento de que Casado apoye la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Usted ha dicho que se siente indignado, que caiga quien caiga en el PP y que no va a dejar pasar ni una. ¿Sabe lo que le digo? Que me gustaría creerle. Me gustaría creer que usted va a poner fin a 30 años del PP incumpliendo leyes, incumpliendo la Constitución. Pero tiene que demostrarlo. Si usted quiere demostrar que el PP de Casado no es el PP de Aznar y Rajoy, tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la Ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el CGPJ".

Es decir, la corrupción como herramienta para forzar la renovación de los órganos constitucionales con la excusa de la defensa de la Constitución "que consagra un Estado social y de derecho del primero al último de sus artículos. Nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución y me gustaría que el PP y usted hicieran lo propio con la renovación de las instituciones", ha añadido Sánchez.

Desde el Partido Popular lamentan que "Sánchez no conteste a las preguntas sobre si va a hacer recortes. Cuestiones que importan en estos momentos a los españoles". "Solo hace oposición a la oposición. Solo se dedica a atacar al PP", explican desde Génova.