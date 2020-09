ERC se prepara para reventar el plan Torra: Torrent "convocará" las elecciones

Ni dos horas ha durado la tregua tácita entre los partidos independentistas por la fugaz visita turística de Quim Torra al Tribunal Supremo. ERC, de la mano de Gabriel Rufián, comparecía a media mañana a las puertas del alto tribunal para ser de los primeros separatistas en difundir la especie de que a Torra le van a inhabilitar por una pancarta en vez de por un delito electoral. Había que estar en primer fila del aprovechamiento político de la jornada, una vista en el Supremo para decidir sobre el recurso de Torra contra su inhabilitación según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por negarse a retirar una pancarta sobre los presos de la fachada de la Generalidad en periodo electoral.

También estaban los representantes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Elisenda Paluzie y Marcel Mauri, la jefa en el Congreso de Junts per Puigdemont, Laura Borras, Sergi Miquel, en nombre de la facción del PDeCAT que no ha sucumbido al prófugo y Albert Botrán, de la CUP. Todos a una para arropar al president Torra, acompañado además por el jefe de protocolo de la Generalidad, su jefa de prensa, la consejera Meritxell Budó, el vicepresidente Pere Aragonès y la escolta de los Mossos. Cohesionada comitiva cuyas compactas líneas se desfiguraron poco después de la incendiaria declaración institucional de Torra.

Era el presidente del Parlament el republicano Roger Torrent, quien reabría las hostilidades desde Barcelona al trascender unas declaraciones suyas al programa L'hemicicle de la emisora de la Generalidad de información continua Catalunya Informació que se emitirán este viernes. Torrent se ha mostrado dispuesto a desencadenar la convocatoria automática de elecciones en el caso de que no lo haga Torra.

Según Torrent, la ley y el reglamento del parlamento catalán son "muy claros y diáfanos" en estos casos. Si se confirma la inhabilitación y no se presenta candidato en un plazo de dos meses, se convocan elecciones a celebrar 54 días después. Los partidos independentistas han anunciado que no presentarán candidato. No es previsible que Ciudadanos, PP o PSC sí lo hagan, salvo que quieran retrasar la convocatoria de elecciones o impedir el bloqueo de Torra.

Torrent considera que no se deben utilizar ni debilitar las instituciones en una situación tan compleja y que no sería responsable no acordar los pasos a seguir. El conflicto está garantizado. ERC no está dispuesto a seguir la estrategia de Torra.