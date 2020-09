Iglesias sobre su conversaciones con Bildu de los presos de ETA: "Mi posición es clara, hasta aquí puedo leer"

Pablo Iglesias, aun comandado o al menos autorizado por Pedro Sánchez, trata de coger el timón de la negociación presupuestaria para llevar el barco al rumbo que quiere, el de la aprobación de las Cuentas Públicas con la "mayoría de la investidura" término que repite machaconamente, o dicho de otra manera: sin Ciudadanos.

En esa estrategia se inscriben sus reuniones de este miércoles, en su despacho de la vicepresidencia segunda ubicado en el Ministerio de Sanidad, con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y con los diputados de Bildu Mertxe Aizpurúa y Óskar Matute.

Horas después de esos encuentros, el líder de Podemos concedía una larga entrevista al programa Carne Cruda, en la que tenía que contestar sobre si había abordado con la coalición liderada por Sortu, heredera de la antigua Batasuna, brazo político de ETA, la cuestión de los presos terroristas, cuyo acercamiento reclaman los de Arnaldo Otegi. "Hay cuestiones en las que prefiero ser discreto" afirmaba escuetamente Iglesias, tratando de eludir la cuestión.

Ante la insistencia de Javier Gallego, el presentador del espacio, Iglesias afirmaba que "a mí no me han hecho vicepresidente para que haga cosas a las que me dediqué en otras épocas de mi vida, como hacer periodismo [sic] a mí me toca ofrecer resultados. Y para ofrecer resultados muchas veces hay que ser capaces de trabajar con discreción". Después de otra repregunta, el vicepresidente decía que "la posición de nuestra formación política es clarísima, cumplimiento estricto de la legalidad penitenciaria y de los Derechos Humanos, y hasta aquí puedo leer" concluía.

La propia Aizpurúa, portavoz del grupo parlamentario de Bildu, aseguraba el miércoles, a la salida de su entrevista con Iglesias, que sobre el acercamiento de los presos etarras "hay predisposición" si bien negaba que se estuviese en un escenario de "Presupuestos por presos".