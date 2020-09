Última función del circo de Torra en Madrid: no habrá elecciones

Nueva función separatista en la capital de España, a las puertas del Tribunal Supremo. Los partidos separatistas han establecido una tregua para dar cobertura al presidente regional en Madrid, para sacar rédito o que no lo saque nadie. El número ha incluido la intervención del letrado Gonzalo Boye ante los magistrados del Supremo que deberán decidir si aceptan o rechazan el recurso de Torra contra la sentencia que lo inhabilita un año y medio por desobediencia.

Los hechos se remontan a las últimas elecciones municipales, cuando a Torra no le dio la gana en primera instancia hacer caso del requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) para que retirara la propaganda separatista de la fachada de la Generalidad y otros edificios de la administración autonómica. Finalmente Torra cedió, pero fuera de plazo. Juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el acusado se declaró culpable, se vanaglorió de haber desobedecido a la JEC, de la que dijo, como este jueves Boye, que no era autoridad ni competente ni superior, alegó que volvería a hacerlo (de hecho repitió la "hazaña" en las siguientes elecciones, las generales y hay otro procedimiento abierto por ese caso) y autoerigió en mártir de la libertad de expresión.

Como los hechos son incuestionables, el separatismo ha tratado de reducir la cuestión a un caso de persecución del Estado contra el independentismo. El letrado Boye, que fue condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, ha rizado el rizo al alegar este jueves en la sala de plenos del Supremo que a su defendido se le ha aplicado un derecho "contra las minorías nacionales". Pura propaganda. Esa y no otra era la intención del equipo de Torra en Madrid. De ahí la presencia de Rufián, de los líderes de Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), de Laura Borràs, que ha llegado a decir que Torra fue "escogido por los ciudadanos" (iba de número once en la lista de Puigdemont) y refrendado por el Parlament.

Mitin e insultos

La "idea" es difundir la especie de que a Torra se le condena e inhabilita por una pancarta que, por cierto, sigue colgando del balcón del palacio de la Generalidad, y tapar que fue por mantenerla en periodo electoral. Los cargos públicos están obligados a la neutralidad, más aún en campaña.

En rueda de prensa posterior a la vista del Supremo, Torra ha aprovechado para lanzar un mitin independentista plagado de exabruptos contra el Rey, el Gobierno, los magistrados del Supremo e incluso los militares, a quienes ha metido en su discurso a martillazos para cuadrar una frase sobre que nada parará los anhelos de libertad del pueblo catalán.

Según el dirigente separatista, el proceso judicial seguido contra él "es aberrante y esperpéntico, totalmente desproporcionado mientras el Estado protege a criminales franquistas como Martín Villa, permite la huida del monarca corrupto y practica una guerra sucia y violenta contra la disidencia en el País Vasco y Cataluña".

De la soflama ha quedado claro que no convocará elecciones si resulta inhabilitado: "No seré yo quien aboque a Cataluña a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en un momento crítico". "Lo que decidan los jueces no nos hará retroceder. Estoy absolutamente comprometido con la crisis de la pandemia y me dejaré la piel. Para el Estado, una pancarta es más importante que este lucha, pero no me desviaré de mi deber como presidente, que es servir a la ciudadanía". "Si el Estado español llega a la irresponsabilidad más absoluta inhabilitándome, sólo habrá un responsable y será ese Estado", ha añadido.

También ha dicho que había ido a Madrid a "mirar a la cara a los magistrados que ahora son los dueños del Estado". "¿Dónde están los aires de democracia y justicia en España que se suponían de un gobierno de izquierdas?", ha clamado además.