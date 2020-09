El equipo directivo del instituto Sant Agustí de Ibiza comunicó por acta a un profesor castellanohablante que las normas del centro, entre las que se encuentra hablar en catalán, "están por encima de los derechos individuales". Según denuncia el docente, llamado Pedro, en El Mundo, "muchos compañeros reciben presiones por hablar español, pero no se quejan para no sufrir reprimendas".

Pedro cuenta en el diario de Unidad Editorial que cuando empezó a trabajar en el instituto se dio cuenta de que lo vigilaban. El docente afirma que el equipo directivo se asomaba a su clase e intentaba escuchar las conversaciones con sus compañeros e, incluso, con los padres. En noviembre, el director "me advirtió que tomaría represalias si seguía. En diciembre, la secretaria me advirtió que debía hablar en catalán pero yo seguí usando el castellano. Cuando volví en enero, el director me citó a una reunión". Entonces, le dijeron que "el catalán estaba por encima de mis derechos individuales y además lo reflejaron por escrito".

Cuando le pidieron que firmara el acta, Pedro exigió que constara en un anexo que no se le había convocado con las 48 horas previas reglamentarias, ni se le informó del asunto ni de los asistentes. Luego se dio cuenta de que ponía que hubo quejas de alumnos por hablarles en castellano, cosa que el profesor niega: "Al contrario, he notado que hay muchos estudiantes sudamericanos o de la península que no saben catalán y que te agradecen el castellano".

Las presiones alcanzan también a los padres, a quienes se deniega la documentación en castellano, y a los docentes, aunque pocos lo denuncian "por miedo a represalias, ya que los claustros están dirigidos mayoritariamente por nacionalistas e independentistas". Pedro se plantó, pero la situación le ha obligado a cambiar de centro este año.