Casado respalda a Ayuso y acusa al Gobierno de "pretender derivar su negligencia a las CCAA"

"Las epidemias y las pandemias son de responsabilidad exclusiva de los gobiernos nacionales por mucho que la coalición del PSOE y Podemos pretenda derivar su negligencia a las Comunidades Autónomas". Con estas palabras, Pablo Casado ha querido este viernes mostrar su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, frente a la "campaña" iniciada desde el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas contra la dirigente madrileña.

Casado acusa al Ejecutivo de poner el foco en Madrid y en las autonomías gobernadas por el PP cuando la legislación vigente señala que es al Ministerio de Sanidad al que le corresponde el mando único en caso de pandemia.

"La ley en vigor en España mandata taxativamente al Ministerio de Sanidad el mando único sanitario en caso de pandemia y lo que estamos viendo en esta segunda oleada es todo un ejemplo de cobardía, irresponsabilidad y deslealtad que no se ha visto en ningún otro país del mundo", ha sentenciado Casado en la clausura de las jornadas online 'Centrados en Europa' organizadas por la fundación FAES y en las que ha estado acompañado por el expresidente José María Aznar.

El líder del PP ha recordado que "la pandemia se está ensañando con los gobiernos nacionales que peor lo están gestionando, como el de Pedro Sánchez, a la cola de todo el mundo". "Digo gobiernos nacionales porque las epidemias y pandemias son de responsabilidad exclusiva de los gobiernos estatales, por mucho que la coalición del PSOE y Podemos pretenda derivar su negligencia a las comunidades autónomas, y por mucho que alienten que la opinión pública ponga el foco en las que gobierna el centro derecha", ha insistido.

Casado pronunciaba estas palabras minutos después de que se conociera que Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se verán el próximo lunes a las 12 para abordar el avance de la pandemia en la región.

Casado también ha subrayado que hay un "claro deseo" en el Gobierno y en sus socios de "aprovechar la crisis y los recursos europeos" para "reformar la sociedad y no el Estado", de forma que "la sociedad sea menos libre y más dependiente" y "sirva a un Estado más pesado y más poderoso". "No me voy a sumar a esa apología del socialismo con motivo de la pandemia del coronavirus", ha avisado.