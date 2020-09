Enfado monumental en la Fiscalía tras los ataques de Navajas: "Actúa como un lacayo de Delgado"

Enfado monumental, sorpresa e indignación en la Fiscalía tras los ataques furibundos del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a sus compañeros del Ministerio Público Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Ambos fueron protagonistas del proceso judicial del golpe del 1-O junto a los también fiscales del Alto Tribunal Javier Zaragoza y Jaime Moreno.

En una entrevista en Onda Cero, Navajas atacaba este lunes a Madrigal asegurando que ella y Cadena le visitaron a su despacho "para tratar de influenciarlo" antes de emitir el informe sobre las querellas de la covid. Según Navajas, "no convocó la Junta de Fiscales porque habría tenido que excluir a Madrigal y a su compañero porque eran esclavos de su ideología y estaban contaminados".

"Con esta tropa, no podía ir a la guerra", añadía. Navajas hacía estas declaraciones tras haber recibido numerosas críticas después de su petición de archivo de las 20 querellas del Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la covid-19. Unas críticas que le llegaban desde el propio Ministerio Fiscal: "Ha actuado como un abogado del Gobierno. La Fiscalía tiene que investigar, no defender al Ejecutivo. Con el informe de Navajas se ha dado carta blanca a los poderes públicos, ya nadie les controla. Ya no existe el control judicial. Si el Ministerio Fiscal no investiga, ¿quién lo va a hacer?", afirmaban entonces.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran tras los ataques de Navajas que el nº 2 del Ministerio Público "está actuando como un lacayo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado y del Gobierno de Sánchez". "Dice todo lo que Delgado quiere que diga, sólo así se explican los ataques a sus compañeros cuando sólo le quedan 80 días para jubilarse. Es un estomago agradecido y de alguna forma se habría comprometido con Delgado a pedir el archivo de las querellas sobre la covid, por eso no quería discutir el asunto convocando la Junta de Fiscales", añaden.

Tal y como desveló este diario en junio, Navajas fue el encargado de decidir sobre la petición de admisión o archivo de las querellas presentadas contra el Ejecutivo por la pandemia. El fiscal de 71 años terminó su mandato en diciembre y podría haber sido sustituido inmediatamente. Sin embargo, Delgado optó por mantenerlo hasta su jubilación y que pudiera encargarse de despachar este asunto.

Los duros ataques de Navajas han causado "perplejidad y estupor" en el Ministerio Público. El teniente fiscal del Supremo ha llegado a afirmar que él "tenía dudas" sobre la calificación del delito de rebelión en el 1-O que defendían Madrigal, Cadena, Zaragoza y Moreno. No obstante, "dichas dudas nunca las hizo públicas en las numerosas reuniones que se celebraron sobre la causa", apuntan.

Otras fuentes consultadas por este diario apuntan que los ataques de Navajas "son un síntoma del deterioro de la Carrera Fiscal tras la llegada de Delgado. No se recuerdan precedentes como los ataques de Navajas a sus compañeros, es una pena".

No se descarta incluso que algunos fiscales puedan solicitar a Delgado la convocatoria de la Junta de Fiscales para reprobar a Navajas. Una posibilidad muy remota, ya que en general los miembros de la Fiscalía prefieren que "vuelva la tranquilidad" al Ministerio Fiscal y las aguas a su cauce.