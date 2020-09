El acuerdo estaba prácticamente atado tras varios contactos este fin de semana entre los equipos del Gobierno y la Comunidad de Madrid, pero no ha sido hasta el término de la reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cuando han querido comunicar ante los medios los puntos de encuentro.

Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, Sánchez y Ayuso han creado un "espacio de colaboración" denominado Grupo COVID-19 "para el seguimiento de la pandemia y los asuntos principales que afectan a la sociedad". Estará formado por los responsables del ramo a nivel estatal y autonómico: el ministro, Salvador Illa; la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero y el vicepresidente de la CAM, Ignacio Aguado.

Este equipo de trabajo se reunirá semanalmente "con el objetivo de coordinar y planificar respuestas contra la pandemia" y se nutrirá del asesoramiento del Instituto Público de Salud Carlos III y el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige Fernando Simón. Se nombrará un portavoz que comparecerá semanalmente "para atender a las demandas de la sociedad".

El segundo grupo versará sobre la coordinación entre ambas administraciones bajo el nombre Unidad Territorial y en él estarán representados la ministra, Carolina Darias, el consejero de Vivienda, David Pérez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de la federación de municipios madrileña.

El tercer grupo será un equipo estrictamente técnico en el área de transportes y seguridad, formado por el consejero de Transportes, la secretaria general de Transportes, y responsables de la Unidad Militar de Emergencias, la Policía, la Guardia Civil, el director del SAMUR y del 112.

Ayuso: "Hace falta que el activismo pare un tiempo"

"Madrid es una España dentro de España. Y por eso solamente con actuaciones conjuntas, donde hay un paraguas nacional vamos a poder sacar adelante esta situación", ha asegurado la presidenta madrileña tras el encuentro en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al líder del Ejecutivo.

Ayuso, que en los últimos meses ha enviado hasta media docena de cartas a Pedro Sánchez para intentar reunirse, ha explicado que "ahora, sobre todo, lo que hay que celebrar es este punto de encuentro y comenzar a trabajar entre los dos equipos, y hacer este plan específico para estas 37 zonas sobre las que vamos a intensificar la protección sanitaria. Se trata sobre todo de salvar vidas", ha sentenciado.

Desde su equipo sí que lamentan que esta reunión no se haya producido antes dada la situación epidemiológica. Aún así, Ayuso ha explicado que "la Comunidad de Madrid no ha dejado de trabajar un solo día. Madrid tiene desde marzo su propia estrategia, pero sin este paraguas es difícil, porque nosotros carecemos de algunas de las competencias básicas y de recursos nacionales para afrontarlo".

"Ahora mismo, aunque la presión hospitalaria no está a la cabeza en España, es más, en los momentos más difíciles de la pandemia hemos demostrado que podemos triplicarla, no nos podemos conformar con eso, y tenemos que parar este contagio. Para ello, estamos poniendo en marcha otras medidas que son muy difíciles para todos nosotros, pero que estamos seguros que en una o dos semanas se empezarán a ver los resultados", ha asegurado la presidenta regional en referencia a las áreas que estos días sufren restricciones.

Sobre las manifestaciones impulsadas por miembros de Podemos en su contra por tomar estas medidas, la dirigente regional ha asegurado que "son tiempos de unidad y de dejar el activismo de lado". "Hace falta que el activismo pare un tiempo porque si no, vamos a bloquearlo todo. Los ciudadanos necesitan certidumbre y soluciones y no llevarles a una manifestación. Esto no se trata de estigmatizar, solo de salvar vidas. Habrá discrepancias, no todos pensamos lo mismo, estamos en una democracia, pero ahora ayudémonos entre todos y dejemos las reivindicaciones para después", ha sentenciado.

Nota de prensa conjunta detallando los acuerdos: