El Mundo

"Sánchez ofrece paz a Ayuso y el PSOE le convoca una protesta". Otra bomba vírica como el 8-M. ¿Verá aquí el fiscal Navajas motivo de querella? Porque esto ya lo hemos vivido antes. Dice el editorial que "en un calculado gesto escenográfico, el presidente se desplazó hasta la sede del poder autonómico en la Puerta del Sol para presentarse como el rescatador de los madrileños asediados por la pandemia que la inepcia del PP no ha sabido controlar". Parecía que Sánchez acudía a un poblado del tercer mundo a ofrecer ayuda. Despliegue de banderitas rojas, manita al corazón, genuflexiones... nos toman por imbéciles. "Solo un ciudadano desmemoriado puede tragarse esta propaganda maniquea cuando lo cierto es que Sánchez primero fracasó en el prevención de la primera ola, después apresuró la desescalada por razones parlamentarias y económicas bajo el criterio de expertos inexistentes y por último declaró ganada la batalla al virus e instó a los españoles a disfrutar del verano, abandonando la gestión en manos autonómicas. Y se fue de vacaciones". Te olvidas del pecado original, Rosell. Primero organizó una manifestación feminista en plena pandemia de la que salieron contagiadas miles de personas, entre ellas su mujer, su madre, su vicepresidenta, la mujer de su vicepresidente... Y parece que quiere repetir.

"Ayuso, por su parte, no estuvo diligente en el reclutamiento de rastreadores ni en el refuerzo a tiempo de la atención primaria", que ya hay que ser ingenuo sabiendo como sabía que "Sánchez la ha colocado en la diana de una campaña feroz liderara por Lastra y Ábalos" y sus voceros mediáticos. En fin, que "no hacía falta tanta parafernalia de banderas", que los madrileños no estamos ahora para aguantar la gilipolleces de Iván Redondo, a ver si se van enterando.

Porque mientras ellos se andan con jueguecitos, el "colapso va a peor". "El atasco en el pago del Ingreso Mínimo salpica ya a las pensiones, que se tramita a mes y medio. La complejidad de los nuevos ERTE amenaza con más retrasos". ¿De verdad se creen que vamos a aguantar más su chorradas? Aquí va a arder Troya.

El País

"Sánchez y Ayuso escenifican unidad en previsión de semanas duras". Escenifican, eso es lo que han hecho, puro teatro mientras la gente enferma, muere, se queda en el paro y pasa hambre. "La escasez de personal sanitario lastra la respuesta a los brotes. La atención primaria y las UCI, necesitadas de refuerzos". Se refiere a España, no a Madrid. ¿Y eso no lo habían previsto nuestros políticos y su ejército de asesores a los que pagamos un pastizal? ¿Dónde anda Podemos para poner el grito en el cielo por la injusticia social de que tengamos que mantener a tanta garrapata? Ah, sí, extendiendo el virus por Madrid.

El editorial, previsible. Madrid ha llegado "a esta situación por la dejadez de las autoridades sanitarias de la comunidad, que han actuado tarde y mal, y por una cierta falta de coraje del gobierno de Pedro Sánchez para reclamar una intervención más contundente". Actuado tarde y mal, es cierto, Ayuso ha actuado como Sánchez en marzo.

"Díaz Ayuso ha practicado una política temeraria que combina la deslealtad institucional, un descarado partidismo y una abrumadora falta de rigor en la gestión de la pandemia que debe ser corregida con urgencia". ¿Quién? ¿Sánchez, el del 8-M? ¿Simón, el de las mascarillas no son necesarias? Pues que Dios nos coja confesados. "Las restricciones a la movilidad decretadas en 37 zonas sanitarias no van a atajar el virus". En eso estamos de acuerdo. La manifestación convocada por el PSOE para el domingo, tampoco.

ABC

"Tregua". "Ayuso pide a Sánchez que cese el acoso contra ella". Lo lleva claro, no ha hecho más que empezar. "España necesita al menos 5.000 médicos de Atención Primaria". El editorial no se cree nada de la tregua, como nadie. "Resulta poco congruente que mientras la Moncloa estrecha la mano de Ayuso, el PSOE hostigue a la presidenta, fomente protestas callejeras, conviertan cada decisión de Ayuso en un conflicto de clases sociales, y rumien una moción de cesura" que está ya más que trabajada. "La obsesión de Sánchez es Madrid, y no va a dejar de serlo por el virus". Pues hala, venga, ya tarda esa moción de censura que el PP no ha querido evitar. Mejor entregarles Madrid a que nos maten a todos con manifestaciones asesinas.

Rosa Belmonte, que se ha levantado graciosa y ayuda a levantar el animo, dice que "cuando Sánchez habló de otros escenarios no sabíamos que iba a ser una manifestación contra Ayuso". "Se llevó la mano a donde debería tener un corazón". Jua, jua, jua.

Ignacio Camacho está negro, como todos los ciudadanos, con la pantomima de ayer. "Y encima es mentira. Del encuentro de ayer no salió una sola medida que alivie la emergencia con intervenciones precisas, recursos inmediatos y herramientas normativas, sino la impostura mal disimulada de una ficticia, tramposa tregua política. A efectos prácticos para la población, solo se trata de otra humareda de colorines, otra dosis de nada". Vimos al ufano Sánchez enamorado de sí mismo y a una desencajada Ayuso atemorizada por la situación. Eso es lo que vimos.

La Razón

"Tregua en Sol para frenar al coronavirus", dice con foto de Sánchez haciendo el ridículo a todo trapo. "El PSOE convoca una manifestación contra Ayuso mientras se celebraba la reunión". "Como no tuvieron suficiente con el 8-M y el estallido de contagios que provocó, quieren sacar la calle a miles de personas por razones exclusivamente políticas y no de salud publica. Son expertos en agitar los ánimos contra la derecha y obedecer con mansedumbre cuando el mando es de los suyos, aunque se amontonen los muertos en las morgues. El virus estará encantando". De nuevo, la izquierda envía a la muerte a miles de personas.