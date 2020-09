Rivera: “No supe desenmascarar a Sánchez”

Albert Rivera presentaba este martes ante la prensa, en la Casa de América de Madrid, su libro "Un ciudadano libre", editado por Espasa, en el que relata su experiencia en la política y las decisiones que tomó en su último y convulso año al frente de Ciudadanos, que terminó con su dimisión tras el batacazo electoral de noviembre.

Rivera, que dice no seguir de manera tan inmediata la actualidad política como antes, y que insiste en que no quiere inmiscuirse ni "tutelar" a Inés Arrimadas, ya que debe ser la actual dirección naranja la que "tome sus decisiones", no dudaba en arremeter contra el que fue su gran enemigo político, que no es otro que el actual presidente del Gobierno.

Reafirmándose en su decisión de no llegar a un acuerdo con el PSOE tras las elecciones de abril de 2019, pese a que ambos sumaban una mayoría holgada de 180 escaños, Rivera afirmaba no haber sabido "desenmascarar" a Sánchez y su estrategia de "pactar con Podemos y los nacionalistas". O al menos no haberlo hecho "antes", decía en referencia a la oferta de abstención para la investidura que hizo en otoño pasado, poco antes de la definitiva repetición electoral.

"En el momento en que él rompe con Podemos el 22, 23 ó 24 de julio [se refiere a la investidura fallida, con una gran clima de confrontación entonces entre Sánchez e Iglesias] aunque no fuera para llegar a un acuerdo [con Ciudadanos] porque él no quería, que es lo que explico en el libro, por lo menos para desenmascararle y explicarle a los españoles que no quería un acuerdo, quería un Gobierno con Podemos y nacionalistas como el que alcanzó después" algo que en el libro afirma que le dijo el propio jefe del Ejecutivo.

Bancos y empresarios metidos en política

En cualquier caso, afirmaba, se trata de "errores electorales" y no "en la toma de decisiones o en valores", aunque considera que le "penalizó" en las urnas haber sacado "la bandera blanca" en medio de un país cada vez más polarizado.

"En un país atrincherado, en un país que habla más de Franco y de su familia que del resto de familias españolas, durante un año" señalaba en referencia a una "estrategia de polarización" que tendría como beneficiarios al PSOE y a Vox, "en ese contexto, sacar la bandera blanca y decir: ‘Señores: por qué no llegamos a acuerdos’ pues yo sigo pensando que es lo que había que hacer, pero electoralmente no funcionó" señalaba cifrando en un millón de votos los que perdió en las elecciones repetidas de noviembre por "la derecha" y en "solo 200.000" los que perdió por la izquierda.

El ex presidente de Ciudadanos dedica un capítulo a las "presiones" del Ibex. "Hemos visto en este país informes bancarios diciéndole a los partidos lo que tienen que pactar" afirmaba Rivera, afeando la conducta a las entidades financieras y también a la Patronal.

"A mí no se me ocurre hacer un informe, aunque a algunos sí que se les ocurre, diciendo que entidades tienen que fusionarse" señalaba, afirmando que "como liberal, a mí me choca que la Patronal o un banco de este país hagan informes diciendo cómo tienen que pactar los partidos".