Rodrigo Lanza, condenado a 20 años de cárcel por asesinato por el 'crimen de los tirantes'

Rodrigo Lanza ha sido condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de Víctor Laínez por motivos ideológicos con la atenuante analógica de leve embriaguez por el llamado crimen de los tirantes.

Además Lanza deberá indemnizar en la cantidad de 200.000 euros, a los familiares de Laínez, con la siguiente distribución: 50.000 euros para la madre, 50.000 euros para cada uno de los dos hijos, y 50.000 euros a distribuir entre los tres hermanos, más los intereses legalmente correspondientes.

La semana pasada el jurado consideraba a Lanza culpable de causar la muerte de Laínez tras golpearle el 8 de diciembre de 2017 en un bar de la ciudad de Zaragoza. El veredicto declaraba entonces culpable de asesinato con las agravantes de dolo eventual y de crimen por motivos ideológicos, y la atenuante de embriaguez. Además, pedía que no se le indultase ni se le permitiese salir de prisión de forma condicional. Así lo señalaba el portavoz del tribunal del jurado el pasado jueves ante la magistrada María José Gil, en la Audiencia Provincial de Zaragoza, en una sesión a la que también asistían los letrados de las acusaciones y la defensa, así como la fiscal.

La fiscal había pedido 20 años de prisión y una indemnización de 150.000 euros, mientras que las acusaciones particular y popular que ejerce Vox habían solicitado una pena de 23 años de cárcel y 500.000 euros de indemnización.

Por su parte, el abogado de Lanza sostenía que "no hay asesinato", pedía que el veredicto se declarase no válido y que no se dictase sentencia. Subsidiariamente, para el caso en que la magistrada dictase sentencia, que condenase a su cliente únicamente a dos años de cárcel por un delito de lesiones con resultado de muerte no buscada, atenuado por actuar bajo la influencia del alcohol.