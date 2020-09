El Mundo

"Sánchez exhibe su poder sobre los jueces para amarrar el apoyo de ERC". Dice el editorial que "la política de tierra quemada practicada por Pedro Sánchez desde que decidió vincular al PSOE a la izquierda radical y los independentistas de toda ralea amenaza con socavar las bases constitucionales de nuestro país (…) Han bastado unos meses de legislatura para que los españoles se pregunten qué quedará de la España del 78 después del sanchismo". Eso si hay un después del sanchismo, porque se va pareciendo cada vez más al franquismo, que duró cuarenta años.

Yo haría caso a Rafa Latorre. "Señorías del PP: harían bien si escucharan con atención a Pablo Iglesias. Él nunca les ha mentido. Hace unas horas les advirtió de que no volverían a sentarse jamás en un Consejo de Ministros. La intención es sincera". Y posible. Cada vez está más claro que Casado no será jamás presidente del Gobierno. Que se vaya haciendo a la idea.

"Resulta indigno asaltar las instituciones de todos para sacar adelante los presupuestos. No vale todo par aferrarse al poder", continúa el editorial de Rosell, incapaz de entender que dirige el país un enfermo al que la palabra dignidad solo provoca carcajadas. Como sentencia Arcadi, "recorre España un estado de alarma fáctico. Promulgado por un déspota".

Y finaliza el editorial con una advertencia a Ciudadanos. "El plan de Sánchez siempre fue la coalición Frankenstein, de la mano de los populistas y del secesionismo: su hoja de ruta pasa por repudiar la mano tendida de Ciudadanos para luego culpar a la formación de Arrimadas de seguir atada a la foto de Colón. Ni PP ni Cs pueden transaccionar nada con un gobierno insolvente y temerario que desprecia el marco constitucional". Sánchez no les necesita, de todas formas.

El País

"El Gobierno hace un gesto al secesionismo con los indultos del procés". Josep Ramoneda se entretiene abofeteando al PP. Lo peor es que tiene razón. "Solo una renovación a fondo puede devolverle el estatus de alternativa de poder. Pablo Casado se creyó elegido para el cambio, pero no no tenía ni proyecto ideológico ni mimbres", le faltan varios hervores políticos. "Ahí está, paralizado, a la espera de que el viento de la pandemia y la crisis económica se lleven al gobierno por delante. E incapaz de entender por qué la coalición de la Moncloa avanza y todavía tiene margen para consolidarse". Porque son más listos que tú, Casado. Y porque ni tú ni tu equipo de imberbes inexpertos dais ninguna confianza ni ofrecéis solvencia. Sin ideas ni gestión, ¿quién va a votar al PP?

ABC

"El Gobierno claudica de nuevo". Vamos, que no es nuevo. "Dar cauce legal a los indultos para los líderes independentistas es un acto de rendición del Estado en favor de quienes odian a España", dice el editorial. "La operación consiste en someter al Estado, poner en venta la democracia a cambio de garantizarse la legislatura y provocar la ruptura social necesaria para finiquitar la Constitución". El Estado ya está sometido, la democracia no vale un duro, la legislatura la tiene garantizada y la ruptura social es un hecho desde que España tuvo la desgracia de que apareciera Podemos.

Como prueba, no hay más que oír a la tipeja que tiene el PSOE como portavoz a la que hoy se refiere Albiac. "Lastra alentó, para el domingo, su propia mani, en defensa se su propio sueldo y de su propio cargo. La 'consciente' Lastra repite el hallazgo de aquel 8 de marzo, en el cual los clubes socialista y populista dieron con la vacuna para el virus chino: 'No mata el coronavirus, mata el machismo'. Será preciso, un día, cuando el tiempo lo permita y las estadísticas lo permitan, hacer el sencillo cálculo de a cuántos madrileños mató la expansión con la que aquel apelotonamiento festivo disparó un virus que se transmite en progresión geométrica. Pero los muertos dan lo mismo, porque los muertos no votan". Así que vamos a seguir matando, que en Madrid hay mucho facha. A los muertos del 8-M, "¿tendremos que sumarle los que traiga el 27 de septiembre? ¿Hasta cuándo los políticos perpetuarán su trueque de intereses privados por cadáveres?". Los cadáveres no votan, Gabriel, tú lo has dicho.

María Jesús Pérez lanza una advertencia que Sánchez debería tener en cuenta en su guerra contra Madrid. "Si la capital no arranca, la economía del país se terminará por hundir". Y con ella el gobierno. A ver si se mete eso en la mollera esta calamidad de presidente. Y por cierto, ¿nadie le puede enseñar a caminar como un presidente del Gobierno de España y que deje esos andares de chulo de playa que dan vergüenza ajena?

La Razón

"Sánchez tramita el indulto al procés mientras pacta con Cs". "El gobierno se jacta de apartar al Rey". Dice Marhuenda que "en términos militares estamos ante una rendición incondicional del gobierno que solo sirve para envalentonar a los independentistas". "Nadie pide una suscripción militante a la monarquía, sino simplemente el respeto que es exigible al margen de las ideas que cada uno pueda tener. El Gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad del jefe del Estado y el respeto a nuestro ordenamiento constitucional, y ningún voto o apoyo en el Congreso puede justificar la ignominia que estamos viviendo". Bueno, digamos que Sánchez tiene otro punto de vista.

Julián Cabrera comenta la auténtica epidemia que padece Madrid, su auténtico problema, el cáncer que padece. Es el epicentro… de la podemia. Ahora "la estrategia se centra en el acoso y derribo de un gobierno de centro derecha en la región que durante los últimos 25 años ha dado la espalda en las urnas a las izquierdas". Derribar al gobierno legítimo del PP como sea. "No se trata tanto de reivindicar unas mejores condiciones y medidas para luchar contra la pandemia" —en realidad, Cabrera, no se trata en absoluto de eso, para ellos cuantos más muertos mejor— "como de aprovechar cualquier resquicio brindado por la coyuntura con el objetivo de tumbar a una presidenta autonómica calentando la calle y manipulando a muchos vecinos de buena fe residente en zonas obreras a través de las terminales de la propaganda podemita". Lo que no me explico es cómo los residentes de esos barrios no les exigen, según despliegan sus pancartitas, que si quieren apoyarles les cedan sus sueldos millonarios. Señor Errejón, no hace falta que venga, no vaya a contagiarse, este es mi número de cuenta para que me ingrese su sueldo. Señor Monedero, a ver si va a expandir el virus por el barrio de Salamanca, quédese por allí pero en esta cuenta puede ingresar varios de los millones que cobra usted. Señor Iglesias, no hace falta que nos mande a sus criados a ofrecernos ayuda, nos ayudaría bastante más que acogiera a varias familias en su mansión de Galapagar, que así a ojo, podría alojar a unas veinte familias de inmigrantes.

"El objetivo, una vez que las hienas han olido la sangre, no es otro que cobrarse una pieza mayor", Ayuso. "Toca luchar contra la segunda ola, pero bajo el acoso de las hienas". Y a los carroñeros les gustan los cadáveres. Qué suerte tiene este cabrón de coronavirus, le ha salido un aliado para seguir matando gente.