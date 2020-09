Lastra regaña a Lesmes por "sobredimensionar" la ausencia del Rey y le dice sobre qué debe protestar

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado este viernes al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de "sobredimensionar" la ausencia del rey Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra en Barcelona.

Lastra se ha expresado así en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, unas horas antes de que Lesmes exponga en ese mismo acto el malestar que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado la exclusión del monarca.

"Me sorprende", ha reconocido la portavoz socialista, que ha asegurado que lo que "esperaría" del CGPJ es que fuese "muy duro" con el Partido Popular por incumplir con la renovación del órgano.

En esta línea, Lastra ha instado a Lesmes a dar "una llamada de atención" a la formación liderada por Pablo Casado, que es la que está "bloqueando la renovación" de las instituciones. "Y lo demás me parece que se sobredimensiona", ha insistido, para después recordar que el Rey estuvo en la apertura del año judicial.

En este contexto, la dirigente socialista ha dejado claro que su partido siempre ha demostrado respeto por la "institucionalidad". "Estamos al servicio del jefe del Estado", ha continuado, explicando que la ausencia del Rey es una "decisión muy meditada y ponderada" que pretende "asegurar la seguridad" de Felipe VI.

El veto a Felipe VI

Desde el Gobierno han tratado de justificar el veto al monarca. La vicepresidenta Carmen Calvo afirmó, sin más, que "hay decisiones que están muy bien tomadas".

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo este jueves sobre la ausencia por vez primera del Rey que "hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro".

En declaraciones a la cadena SER, Juan Carlos Campo estimó que en todo caso "tenemos que dar normalidad a las cosas y quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado y se habrá tomado sopesando muchas variables".

"Yo no digo que no tenga trascendencia, lamento que no esté el Rey presidiendo un acto que para mí es tan emotivo y me parece importantísimo que esté pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro", recalcó.

El titular de Justicia recordó que "en la mente de todos está una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas, la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones, y la Monarquía lo es, y hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esa decisión y está bien tomada".

Lejos de esa protección, el propio Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, dijo el pasado fin de semana que España debería "avanzar hacia el horizonte de una nueva República" aprovechando, según sus propias palabras, la crisis por la que atraviesa la Monarquía.