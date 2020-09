El Ministerio de Sanidad envía todos los domingos y los miércoles, los días previos a las ruedas de prensa que hasta hace unas semanas ofrecía en exclusiva Fernando Simón, un correo electrónico para que los medios de comunicación puedan solicitar su presencia en la convocatoria que actualiza y analiza los últimos datos de la pandemia del coronavirus en nuestro país.

Una sencilla acción, aparentemente, que está resultando bastante compleja en la última semana. Desde el programa de La Noche de Dieter hemos intentado acudir a las dos últimas convocatorias —lunes 21 y jueves 24 de septiembre— sin ningún éxito.

El lunes mostramos nuestro interés en acudir, ya que era la primera comparecencia del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias tras sus vacaciones en Mallorca, pero se nos informó con bastante celeridad, en un correo electrónico desde el Ministerio de Sanidad, de que no era posible "por el aforo que tenemos que mantener".

A la segunda no fue la vencida

Tras ese primer intento, el miércoles 23 de septiembre, día previo a la comparecencia prevista para los jueves, volvimos a intentar acudir a la cita pero, a pesar de enviar dos correos electrónicos, se nos negó el acceso, si bien en esta ocasión de una manera muy distinta.

El mismo día de la rueda de prensa se pusieron en contacto con nosotros para trasladarnos la noticia: "No puedes acudir a la comparecencia por motivos de seguridad sanitarios". Algo que nos sorprendió y por lo que solicitamos información al respecto a través del correo electrónico del Ministerio de Sanidad.

Posteriormente, volvimos a recibir una llamada telefónica desde los servicios de comunicación del área de sanidad en la que nos explicaban que solamente pueden acudir a la sala de forma presencial cinco medios de comunicación y otros tres pueden emitir una pregunta vía WhatsApp. Sin embargo, a nosotros no nos daban opción por un sistema de "rotación de medios" con el que justifican la participación de unos y no otros periodistas. Una excusa que se desmontaba durante la propia rueda de prensa de Sanidad, ya que había un par de medios que repetían asistencia con respecto al día anterior.

Malestar en los medios

Una decisión que resulta arbitraria y una selección que no convence a bastantes medios de comunicación ya que, durante la comparecencia de Silvia Calzón, que este jueves sustituía a Simón, el periodista Manuel Vilasero de El Periódico de Cataluña, lanzaba un ruego al Ministerio en su pregunta. "Quería transmitirle la opinión compartida por muchos compañeros (…) de que están perdiendo relevancia (las ruedas de prensa del Ministerio) debido a las medidas de seguridad cada vez son más restrictivas, y no entendemos por qué no se establece algún tipo de conexión on-line en temas tan importantes como estos".

El periodista, además, añadía un motivo que se le había dado desde el área de comunicación, como es que el Ministerio no tiene medios técnicos para hacerlo, algo que también se nos trasladó a nosotros asegurando que este área no tiene los mismos medios que Moncloa. La realidad, en cambio, es que en Moncloa simplemente se conecta con la prensa a través de Zoom un sistema de videoconferencia on-line y gratuito.