Moncloa señala que Zarzuela "esperaba el fallo de Torra ayer y evitó meter al Rey en una ratonera"

El Gobierno destila frustración y hermetismo. Las crípticas respuestas de los miembros del Ejecutivo en los últimos días sobre la decisión "bien tomada" de cancelar la presencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos judiciales en Barcelona encuentra su explicación en lo que revelan en privado fuentes del Gobierno consultadas por Libertad Digital. "Nos estamos comiendo el marrón. Punto. Pero nosotros no hemos vetado al Rey".

Las fuentes de Moncloa consultadas por este periódico niegan con rotundidad este extremo y aportan una explicación añadida: "Fue la Casa del Rey quien canceló su presencia porque tenían información de que el fallo de la inhabilitación de Torra salía ayer". Una decisión judicial que esperaban que fuera acompañada de revueltas en las calles de Barcelona alentadas por el independentismo: "Habría sido meter al Rey en una ratonera" y exponerle en un momento en el que la Casa del Rey "ha emprendido una campaña para blindarle y no se puede permitir unos abucheos" en Cataluña.

Se trata, explican, de las mismas motivaciones y cautelas que tuvo la Corona cuando "el año pasado se cancelaron los premios Princesa de Girona y se trasladaron a Barcelona por una cuestión de seguridad".

En el Palacio de la Moncloa contextualizan lo ocurrido en el marco de una situación de extrema "debilidad de la Corona" tras la salida del rey emérito de España y los escándalos de Corina. Una salida de la que informó el jefe del Estado, Felipe VI, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes que se celebró de forma presencial y a la que no fue el presidente catalán, Quim Torra. "Si hubiéramos querido vetar al Rey para contentar al independentismo, no le habríamos invitado".

En ese despacho, Felipe VI comunicó a Sánchez la decisión de su padre don Juan Carlos y, después, el presidente Sánchez insinuó que Zarzuela tomaría decisiones tras las "informaciones inquietantes y perturbadoras" aparecidas en los medios de comunicación sobre las comisiones del AVE a La Meca cobradas por el anterior monarca. En el Gobierno admiten que hay suspicacias y tensiones entre Moncloa y Zarzuela pero por un momento especialmente sensible. "Nuestro papel de colaboración y defensa del Rey es el que debe de ser", como demuestra la celebración de los despachos periódicos que mantienen el Rey y el presidente. "Felipe VI llamó la semana pasada al presidente y Pedro Sánchez fue a Zarzuela", adelantan estas fuentes.

Unas conversaciones que se producen entre todos los poderes del Estado: "¿Alguien se piensa que no hemos hablado con el Poder Judicial?", dicen en relación al malestar de los jueces organizadores del evento y a la expectativa sobre la posibilidad de que el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, dé un toque de atención al Ejecutivo. Un extremo que niegan en Moncloa porque dicen que "Lesmes sabe lo que ha pasado" y "lo único que hará será una defensa de la figura del Rey y una apelación a la necesidad de renovar los órganos constitucionales".

Calvo se adelanta a Lesmes en su defensa del Rey

Una defensa que ha hecho este viernes la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, en un desayuno informativo: "Agradecemos mucho al rey Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad política". Preguntada por la razones que motivan la cancelación de la presencia del Rey en Barcelona, Calvo echó balones fuera asegurando que "son razones que ocupan el día a día y que se ha convertido en novedad política por alguna razón, desde luego, ajena al rey Felipe VI y al Gobierno de España".

Sin negar ni confirmar la autoría del Gobierno en esa cancelación de la presencia del Rey, Calvo defendió que "el Gobierno de España tiene la relación institucional que tiene. La relación impecable y eficaz para España con el rey Felipe VI y agradecemos mucho el trabajo del Rey y la manera impecable, dentro de la Constitución, en la que nosotros como Gobierno nos movemos con él. Los demás no lo se".

Y no quiso pronunciarse sobre el discurso que pronunciará esta mañana Carlos Lesmes: "Yo soy Gobierno de España y no Poder Judicial y por el enorme respeto que le tengo al poder judicial no tengo nada que decir".