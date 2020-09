Casado: "Sin ira y sin miedo, ¡viva el Rey y viva España!"

Con las banderas de España y Europa de fondo, y acompañado por una fotografía con el Rey Felipe VI, Pablo Casado ha ofrecido este sábado un mensaje institucional desde su despacho después de que este viernes por la noche, Pablo Iglesias y Alberto Garzón acusasen al Jefe del Estado de romper su "neutralidad política" y de "maniobrar contra el Gobierno".

Frente a esa ofensiva contra el Rey desatada desde La Moncloa, Casado ha asegurado que el Partido Popular "estará en su sitio" defendiendo las instituciones. "Sin ira y sin miedo: viva el Rey y viva España", ha sentenciado Pablo Casado.

"Erosión de las instituciones por parte del Gobierno"

En su discurso, el presidente del PP ha resaltado el papel de los españoles durante la Transición: "Queríamos reconciliación, progreso y futuro. Y lo logramos". Pero ahora, ha explicado, "asistimos a una terrible erosión de las instituciones democráticas por parte del Gobierno de Sánchez". "Se fomentan intencionadamente las fracturas, las divisiones, los radicalismos y las discordias, y cuando eso se hace en mitad de la crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo, más que una irresponsabilidad es una deserción".

Frente a ello, "España debe despertar, entender lo que le ocurre y ponerle remedio uniéndose de nuevo alrededor de propuestas constructivas y solventes". Para el presidente de los populares "ni la Constitución, ni la Monarquía, ni Europa, ni las leyes, ni la oposición son el problema de España. El problema es un Gobierno apoyado en una alianza cuyo único vínculo reconocible es el deseo de obligarnos a desandar el camino que hemos recorrido juntos desde 1976, cuando aprobamos en referéndum la Ley para la Reforma Política".

"Destitución inmediata de Garzón"

Y tras los ataques del Gobierno a la Casa Real, Casado ha explicado que desde su formación "especialmente clara va a sonar nuestra voz en defensa de la Monarquía, de Su Majestad el Rey Felipe VI y de lo que representa para todos los españoles, que no es solo la continuidad histórica de la nación, sino la voluntad soberana de esa nación de seguir existiendo unida como democracia moderna y europea".

"La neutralidad institucional no solo no desaconseja, sino que exige y presupone la defensa de las instituciones mismas. Entre el ataque a las instituciones y su defensa activa no cabe neutralidad alguna", ha añadido el líder del PP que ha precisado que "esos ataques provengan del propio Gobierno añade especial valor a esta afirmación. Ser parte de un Gobierno no proporciona blindaje alguno para atentar contra las instituciones, especialmente contra aquellas ante las que se ha prometido el cargo con lealtad al Rey".

El Partido Popular exige, por tanto, "el cese inmediato del ministro Alberto Garzón" y llevará a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la Jefatura del Estado. "Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable de tener en el Gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista, y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes. En efecto, como él mismo preveía, los españoles no podemos dormir bien con esta calamidad de Gobierno", ha sentenciado el líder del PP.