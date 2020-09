Arancha González Laya reconoce que la segunda ola en España es porque el Gobierno no hizo bien la desescalada

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha Gonazález Laya, aquella que reconoció que les habían timado al comprar los test defectusos para detectar el coronavirus, ahora dice que España esté en la cabeza de la segunda ola de expansión de la pandemia "no es la excepción, es la regla".

En una entrevista publicada en El Confindencial asegura que "puede que seamos los primeros, pero somos un poco el canario en la mina". Y reconoce que los malos datos en España son porque "abrimos espacios para la libertad de movimientos. En España es más elevado que en otros países, quizás porque abrimos antes que otros, nos dimos menos tiempo entre desescalada y medidas de apertura".

La titular de Exteriores también ha criticado la labor de la oposición durante esta crisis. Dice González Laya que "es una anomalía" porque "hemos visto durante la pandemia cómo una parte de la oposición española ha pensado que se podía utilizar ese momento de debilidad nacional para debilitar al Gobierno y creo que es equivocado. Este no es el momento de esta batalla", sin hacer alusión a la 'puñalada' dada por el Gobierno de Sánchez al de Ayuso cuatro días después de haber firmado un protocolo de ayuda para contener los rebrotes en la región.

Aunque reconoce que sus homólogos de otros países le preguntan por la situación de la pandemia en España, la ministra asegura que no se ha deteriorado la imagen de cara al exterior. "Hasta ahora, según todos los análisis que nosotros tenemos, no se ha deteriorado la imagen de España. No ha sufrido a causa de la covid. Y eso lo sabemos porque estamos constantemente haciendo métricas", añade.