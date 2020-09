Acaba de entrar en vigor en Cataluña la prohibición de llevar a cabo reuniones de más de seis personas y la consejera de Salud, la republicana Alba Vergés, ha declarado que la medida durará meses, tantos como para que las celebraciones familiares de Navidad se vean afectadas por esta disposición administrativa. Según Vergés, las veladas navideñas en los hogares también estarán sometidas a este dictado, por lo que no podrá haber cenas o comidas de más de seis personas. El panorama dibujado por la consejera también prevé la suspensión de las tradicionales cabalgatas de Reyes.

"Es muy posible que las limitaciones se mantengan en Navidad, la verdad", ha declarado Vergés a la emisora Rac 1. "Deberemos hacer un ejercicio para ver cómo nos vemos, cómo nos espaciamos. No podemos juntar familias, habrá que espaciar las celebraciones, intentemos hacer un ejercicio muy personal y muy íntimo de cómo hacerlo porque eso nos permitirá tener fiestas", añadió la consejera.

Vergés ha justificado las restricciones por la situación epidemiólogica y ha descartado que sean porque a la izquierda no le gusten unas fiestas con sustrato religioso: "Lo diremos no porque no nos gusten las fiestas, sino porque crean situaciones de riesgo. En casas pequeñas, comiendo, sin mascarilla todo el rato....".

Para lo que no habrá restricciones, aseguró, será para la actividad comercial, Las tiendas estarán abiertas. Lo que no se podrá celebrar son las cabalgatas de reyes, aunque la consejera explicó que "hay gente pensando cómo hacerlas sin aglomeraciones porque es la ilusión de los niños y niñas y tenemos que hacer lo posible par evitar que esa ilusión se rompa".