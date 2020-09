El PP pide a Vox que "no engañe" a los españoles con su moción: "Nace fallida y gana Sánchez"

Nada más registrar su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, lanzaba una advertencia al Partido Popular que ya anunció en julio que no iba a apoyar esta iniciativa.

"El PP hoy se encuentra con que la mayoría de sus simpatizantes y votantes no entienden su postura. No entienden que no apoyen una moción de censura si están diciendo, como nosotros, que las cosas están tan mal. Dicen que no la van a apoyar, lo veremos. Reflexionarán sobre si deben o no apoyar esto, y si no lo apoyan, tendrán que explicarlo", advertía Espinosa de los Monteros.

La respuesta del PP

Minutos después, era la portavoz del PP, Cuca Gamarra, la que le respondía asegurando que su posición seguía "siendo la misma, porque la aritmética sigue siendo la misma". Es decir, los de Pablo Casado se mueven entre el no y la abstención en la votación de esta moción.

Pero Gamarra no se quedaba ahí. La dirigente popular, que ha comparecido en el Congreso, pedía a Vox que "no engañase" a los españoles: "Con todo el respeto a quien la promueve, lo que no hay que hacer es engañar a los españoles. Los números no salen y, por tanto, lo único que va a hacer esa moción de censura es fortalecer a quien está llevando a cabo la peor gestión posible en nuestro país, que es Pedro Sánchez".

Entre la abstención y el no

"Esta moción nace fallida de origen porque la suma no da, y solo gana Pedro Sánchez", insistía Gamarra que no terminaba de aclarar cuál será el sentido del voto de su formación: "El partido decidirá si es abstención o voto en contra, lo que sí ha trasladado ya Pablo Casado es que no vamos a apoyar una moción que no puede salir adelante".

Ahora le corresponde a la presidenta del Congreso fijar la fecha de debate, algo que tampoco preocupa a los populares: "La que designe, nosotros la asumiremos, pero no es un tema que nos quite el sueño si es esta semana o la que viene", ha explicado la portavoz del PP.