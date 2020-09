El PSC se niega a participar en el pleno del "Parlament" de homenaje a Torra

El miércoles por la tarde es la fecha fijada por los grupos de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC para despedir al expresidente regional Quim Torra en la cámara autonómica. Así lo han acordado en la junta de portavoces celebrada este martes. La celebración, sin embargo, queda a expensas de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el cese de Torra.

La sesión de homenaje al inhabilitado ha propiciado la división entre los partidos no nacionalistas. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que su grupo no asistirá al pleno y que el PSC tan sólo estará representado por el secretario de la mesa David Pérez.

Iceta y Torra mantenían unas relaciones muy distantes. El dirigente socialista ha asegurado que el Parlament ya se despidió de Torra durante el debate de política general, que las instituciones no pueden utilizarse con criterios partidistas, que su grupo no contribuirá a la degradación de la cámara y que no participarán en una "función" parlamentaria en el doble sentido de la palabra.

La contundencia del PSC ha descolocado al PP y a Ciudadanos, acostumbrados a liderar los plantes y las protestas ante las manipulaciones separatistas en la cámara. Los populares han anunciado que ellos si participarán, pero al objeto de "que se oiga la voz de quienes defienden la ley, la justicia y el Estado de derecho". Sin embargo, no participarán en las votaciones. Ciudadanos, por su parte, tiene previsto acudir al pleno, pero debate si participar en la votación de las propuestas de resolución o abandonar el hemiciclo cuando se proceda a las votaciones.